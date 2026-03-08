Πάπας Λέων για Μέση Ανατολή: Να σιγήσουν τα όπλα και να ανοίξει χώρος για διάλογο

Το μήνυμα του Ποντίφικα
Ο Πάπας Λέων κάλεσε να τερματιστεί η βία και προέτρεψε σε διάλογο. Ο επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ζήτησε να σταματήσει η βία και κάλεσε σε ανανεωμένες προσπάθειες ώστε να ανοίξει χώρος για διάλογο.
Μιλώντας κατά τη διάρκεια της προσευχής στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας δήλωσε ότι εξακολουθούν να φτάνουν ιδιαίτερα ανησυχητικές ειδήσεις από το Ιράν και γενικότερα από τη Μέση Ανατολή.
Ανέφερε ότι η σύγκρουση τροφοδοτεί φόβο και μίσος και εξέφρασε ανησυχία ότι θα μπορούσε να επεκταθεί περαιτέρω, παρασύροντας και άλλες χώρες.
«Ας υψώσουμε την ταπεινή μας προσευχή προς τον Κύριο ώστε να πάψει ο βρυχηθμός των βομβών, να σιγήσουν τα όπλα και να ανοίξει χώρος για διάλογο, μέσα στον οποίο θα μπορούν να ακουστούν οι φωνές των λαών», δήλωσε ο Ποντίφικας
