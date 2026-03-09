Σε ιστορικό ράλι το πετρέλαιο: Πάνω από 118 δολάρια το βαρέλι

Ο Πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται για δέκατη μέρα και οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ με κομμένη την ανάσα.

Σήμερα Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα ισχυρή άνοδο, εντείνοντας το ήδη ιστορικό ράλι στις αγορές ενέργειας.

Το WTI σημειώνει άλμα άνω του 30%, ενώ το Brent ενισχύεται κατά περίπου 27%, με τις δύο βασικές ποικιλίες αναφοράς να ξεπερνούν πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι. Η εκρηκτική αυτή άνοδος αποδίδεται στο κλίμα έντονου πανικού στις αγορές λόγω της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή και του de facto κλεισίματος του στενού του Ορμούζ.

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

Το πετρέλαιο ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και στη Σεούλ κατακρημνίζονταν (-6%) λίγο μετά το άνοιγμα.

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% – ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Στις 02:35, στο χρηματιστήριο στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε κατά 6,07% στις 52.246 μονάδες και ο ευρύτερος δείκτης Topix κατά 5,08%. Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έχανε 6,48%, υποχωρώντας στις 5.223 μονάδες, αφού ήδη πέρασε απότομες αυξομειώσεις την περασμένη εβδομάδα.

«Μικρό το τίμημα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε καθησυχαστικός απέναντι στις ανησυχίες για την άνοδο της τιμής του πετρελαίου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε τη σημασία της αύξησης των τιμών, συνδέοντάς την με τη σύγκρουση στο Ιράν και ζητήματα ασφάλειας.

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές πετρελαίου, που θα μειωθούν γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η εξουδετέρωση της ιρανικής πυρηνικής απειλής, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. Μόνο οι ηλίθιοι θα σκέφτονταν διαφορετικά!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει και το κόστος των καυσίμων στις ΗΠΑ.

Αύξηση 16% στη βενζίνη μέσα σε μία εβδομάδα στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφέρει σε ομιλίες και δημόσιες εμφανίσεις ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι η μείωση των τιμών των καυσίμων.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της American Automobile Association (AAA), από την έναρξη των συγκρούσεων στο Ιράν πριν από περίπου μία εβδομάδα, η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε κατά 47 σεντς, δηλαδή περίπου 16%. Η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 3,45 δολάρια το γαλόνι (περίπου 0,91 δολάρια ή 0,84 ευρώ το λίτρο) για τη βενζίνη απλής ποιότητας.

Ο πρόεδρος και κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης επιχειρούν να καθησυχάσουν τους καταναλωτές, υποστηρίζοντας ότι οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων είναι προσωρινές.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εμφανίστηκαν την Κυριακή σε τηλεοπτικές εκπομπές, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη αναταραχή στην αγορά.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNN και στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ: «Η βενζίνη σήμερα εξακολουθεί να είναι 1,50 δολάριο το γαλόνι φθηνότερη από ό,τι ήταν στα μέσα της κυβέρνησης Μπάιντεν».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, χαρακτήρισε την αύξηση των τιμών στα πρατήρια καυσίμων «βραχυπρόθεσμη διαταραχή».