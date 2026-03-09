Πάτρα: Σήμερα απολογείται ο 82χρονος γιατρός για την υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων

Ενώπιον του Ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα το μεσημέρι ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας που συνελήφθη στην Πάτρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, από τον οποίο παραπέμφθηκε στον Ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σε κατ’ οίκον έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς εντοπίστηκε σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης μεγάλος αριθμός αρχείων, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μέρος του υλικού αφορά ακόμη και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, ενώ η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τον οργανισμό National Center for Missing and Exploited Children των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι, οι οποίοι θα εξεταστούν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.