Πάτρα: Προθεσμία για τη Δευτέρα στον 82χρονο για την υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα το μεσημέρι ενώπιον του Ανακριτή έλαβε ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας που συνελήφθη στην Πάτρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε χθες στον Εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον Ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αρχές στο σπίτι του εντοπίστηκαν σε σκληρούς δίσκους χιλιάδες αρχεία, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες και βίντεο που σχετίζονται με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέρος του υλικού φέρεται να αφορά ακόμη και παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, έπειτα από στοιχεία που διαβιβάστηκαν από τον οργανισμό National Center for Missing and Exploited Children των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην κατοικία του 82χρονου, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, ένας εξωτερικός και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίοι θα εξεταστούν εργαστηριακά.