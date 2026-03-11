Ανάστατοι και στην Αχαΐα οι καθηγητές μετά τον τραγικό θάνατο καθηγήτριας λόγω μπούλινγκ- Επιδημία ο σχολικός εκφοβισμός- ΒΙΝΤΕΟ

Η Σοφία Χρηστίδου, η εκπαιδευτικός που κατέληξε το περασμένο Σάββατο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, έφερε με τον πιο τραγικό τρόπο στην επιφάνεια κάτι που συνήθως χάνεται πίσω από σχόλια και κατευναστικές προτροπές τύπου "εντάξει μωρέ παιδιά είναι".

Είχε καταγγείλει ότι δεχόταν για μήνες έντονο εκφοβισμό από ομάδα μαθητών σε δημόσιο σχολείο της συμπρωτεύουσας. Όμως μάλλον κανείς δεν την άκουσε. Αφού πέθανε το Υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ έρευνα ξεκίνησε και από τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Ο ταμίας της Ά ΕΛΜΕ Αχαΐας Φώτης Βασιλόπουλος έχει τονίσει και στο παρελθόν την αναγκαιότητα θωράκισης των εκπαιδευτικών από φαινόμενα bullyiing εναντίον τους.