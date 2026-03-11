Ανάστατοι και στην Αχαΐα οι καθηγητές μετά τον τραγικό θάνατο καθηγήτριας λόγω μπούλινγκ- Επιδημία ο σχολικός εκφοβισμός- ΒΙΝΤΕΟ

Το φαινόμενο ατονεί πίσω από σχόλια τύπου "εντάξει μωρέ, παιδιά είναι"
Η Σοφία Χρηστίδου, η εκπαιδευτικός που κατέληξε το περασμένο Σάββατο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, έφερε με τον πιο τραγικό τρόπο στην επιφάνεια κάτι που συνήθως χάνεται πίσω από σχόλια και κατευναστικές προτροπές τύπου "εντάξει μωρέ παιδιά είναι".
Είχε καταγγείλει ότι δεχόταν για μήνες έντονο εκφοβισμό από ομάδα μαθητών σε δημόσιο σχολείο της συμπρωτεύουσας. Όμως μάλλον κανείς δεν την άκουσε. Αφού πέθανε το Υπουργείο Παιδείας διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ έρευνα ξεκίνησε και από τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Ο ταμίας της Ά ΕΛΜΕ Αχαΐας Φώτης Βασιλόπουλος έχει τονίσει και στο παρελθόν την αναγκαιότητα θωράκισης των εκπαιδευτικών από φαινόμενα bullyiing εναντίον τους.
Απροστάτευτοι δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί
Το περιστατικό αναδεικνύει μια άλλη μορφή bullying που πολλές τις περισσότερες φορές μένει εκτός δημοσιότητας. Καθηγητές καταγγέλουν πυκνά συχνά περιστατικά βίας εναντίον τους και στην καλύτερη περίπτωση ύβρεις και ακραία φασαρία μέσα στις αίθουσες σε σημείο αδυναμίας να γίνει μάθημα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μαθητές συνασπίζονται εναντίον δασκάλων και καθηγητών με στόχο να τους εξαναγκάσουν ακόμη και να φύγουν από το σχολείο.
Δάσκαλοι και καθηγητές ζητούν αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας, ακόμη και παρουσία αστυνομικών και ελέγχους αντικειμένων στην είσοδο του σχολείου. Το περιστατικό με την τραγική κατάληξη της καθηγήτριας προκαλεί ήδη τσουνάμι αντιδράσεων για τα αντανακλαστικά των σχολικών επιτροπών και του υπουργείου σε θέματα που αφορούν σε λεκτική και ακόμη φυσική βία κατά εκπαιδευτικών.
