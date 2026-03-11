Δίκη Χρυσής Αυγής: Στη φυλακή η Ελένη Ζαρούλια, καταδικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό με πέντε χρόνια για τη Χρυσή Αυγή

Στη φυλακή οδηγείται η Ελένη Ζαρούλια με την επιβολή ποινής 5 ετών κάθειρξης από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Η σύζυγος του γενικού γραμματέα της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, Νίκου Μιχαλολιάκου, δεν έχει μπει σε κανένα στάδιο της δικαστικής διαδικασίας στη φυλακή, ενώ είχε λάβει αναστολή στην πρωτόδικη ποινή της μέχρι την έφεση.

Η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου πρότεινε να απορριφθεί η μετατροπή της ποινής σε χρηματική και το δικαστήριο αποφάσισε να εκτίσει την ποινή της.

Η πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής πρωτόδικα καταδικάστηκε σε εξαετή κάθειρξη αλλά με αναστολή και δεν πήγε…μια μέρα φυλακή. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (11.03.2026) το δικαστήριο επέβαλε στη διευθυντήριο του ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής, ίδιες ποινές με αυτές που έλαβαν στον πρώτο βαθμό. Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς, Γιώργος Γερμενής, Ηλίας Παναγιώταρος καταδικάστηκαν τελεσίδικα σε 13 χρόνια κάθειρξη.

Το δικαστήριο αποφάσισε την αναστολή της έκτισης της ποινής για τους Χρυσοβαλάντη Αλεξόπουλο, Μιχάλη Αρβανίτη, Αριστόδημο Δασκαλάκη, Δημήτρη Κουκούτση, Στάθη Μπούκουρα, Αντώνη Γρέγο και Γιώργο Τσακανίκα με τον όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα για 3 χρόνια.

Μετατροπή σε χρηματική ποινή προς 5 ευρώ ημερησίως αποφάσισε το δικαστήριο για τους Νίκο Μίχο, Μάρκο Ευγενικό, Θωμά Μαρία και Κωνσταντίνο Χατζιδάκη.