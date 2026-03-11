Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Προεδρείου της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων Πατρών

Ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων Πατρών, Υποστράτηγος ε.α. Ανδρέας Καπογιαννόπουλος, επισκέφθηκε σήμερα τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας για συνάντηση με τους επικεφαλής των υπηρεσιών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας και την Διεύθυνση Αστυνομίας Αχαΐας επισκέφθηκε σήμερα (11-03-2026) το πρωί, ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων Αστυνομίας Πόλεων Πατρών, Υποστράτηγος ε.α. κ. Ανδρέας Καπογιαννόπουλος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας Ταξίαρχο Ιωάννη Μπούμη.

Τον Πρόεδρο της Ένωσης, συνόδευσαν ο Α’ Αντιπρόεδρος, Αντιστράτηγος ε.α. κ. Νικόλαος Ιωαννίδης, ο Β’ Αντιπρόεδρος, Ανθυπαστυνόμος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κορκόντζηλας, ο Γενικός Γραμματέας, Ανθυπαστυνόμος ε.α. κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, ο Βοηθός Γενικού Γραμματέα, Ανθυπαστυνόμος ε.α. κ. Ανδρέας Μανώνας και το μέλος Δ.Σ. Ανθυπαστυνόμος ε.α. κ. Γεώργιος Καρδάρας.

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής συνεχάρη το νέο Πρόεδρο και τα μέλη της Ένωσης, με τους οποίους συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, ο νέος Πρόεδρος προσέφερε στον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή, Υποστράτηγο Θεόδωρο Τσάτσαρη και τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας Ταξίαρχο Ιωάννη Μπούμη αναμνηστικές πλακέτες και τους ευχήθηκε δύναμη, στο πολύπλευρο έργο που έχουν αναλάβει.