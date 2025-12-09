Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Ουρές χιλιομέτρων σε μίνι Περιμετρική και Πατρών Κλάους- Κομφούζιο προς Ρίο

Χιλιάδες αυτοκίνητα να παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένα

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σημειώνεται αυτή την ώρα στην Πάτρα, με χιλιάδες αυτοκίνητα να παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένα στη μίνι Περιμετρική, καθώς και στην Πατρών- Κλάους, σε αμφότερα τα ρεύματα.

Η Περιμετρική παραμένει κλειστή στον κόμβο της Εγλυκάδος, ενώ η Πατρών – Πύργου παραμένει ανοιχτή χωρίς μπλόκο. Ως αποτέλεσμα, όλη η κίνηση διχοτομείται από τους κόμβους Γλαύκου και Μποζαϊτίκων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία της πόλης.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο και προς το Ρίο, στην οδό Πανεπιστημίου.

Ειδήσεις