Ουρές χιλιομέτρων σε μίνι Περιμετρική και Πατρών Κλάους- Κομφούζιο προς Ρίο

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» σημειώνεται αυτή την ώρα στην Πάτρα, με χιλιάδες αυτοκίνητα να παραμένουν σχεδόν ακινητοποιημένα στη μίνι Περιμετρική, καθώς και στην Πατρών- Κλάους, σε αμφότερα τα ρεύματα.

Η Περιμετρική παραμένει κλειστή στον κόμβο της Εγλυκάδος, ενώ η Πατρών – Πύργου παραμένει ανοιχτή χωρίς μπλόκο. Ως αποτέλεσμα, όλη η κίνηση διχοτομείται από τους κόμβους Γλαύκου και Μποζαϊτίκων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία της πόλης.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο και προς το Ρίο, στην οδό Πανεπιστημίου.