Νέος σταθμός ΚΤΕΛ Αχαΐας: Ένα βήμα πριν από τη λειτουργία του - Δείτε το βίντεο

Λίγο πριν περάσει στο στάδιο της λειτουργίας του βρίσκεται ο νέος σταθμός υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή.

Το νέο κτίριο, σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και στους επισκέπτες της Αχαΐας, βελτιώνοντας την άνεση, την ασφάλεια και τη συνολική εμπειρία μετακίνησης.

Δείτε το βίντεο του Βασίλη Μαυρομύτη