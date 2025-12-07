Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ Αχαΐας: Ένα βήμα πριν από τη λειτουργία του - Δείτε το βίντεο

Νέος σταθμός ΚΤΕΛ Αχαΐας: Ένα βήμα πριν ...

Ετοιμάζεται να ανοίξει

Λίγο πριν περάσει στο στάδιο της λειτουργίας του βρίσκεται ο νέος σταθμός υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τον χάρτη των μεταφορών στην περιοχή.

Το νέο κτίριο, σύγχρονο και υψηλών προδιαγραφών, έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες και στους επισκέπτες της Αχαΐας, βελτιώνοντας την άνεση, την ασφάλεια και τη συνολική εμπειρία μετακίνησης.

Δείτε το βίντεο του Βασίλη Μαυρομύτη

Ειδήσεις Τώρα

Θανατηφόρο τροχαίο στα Μοιρέικα Πατρών: Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας

Πού ακριβώς εντοπίστηκε ο σεισμός που αναστάτωσε τα Καλάβρυτα - Αρκετοί μετασεισμοί

Ζάκυνθος: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που πέθανε από επίθεση σκύλου - Τι συνέβη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας

Ειδήσεις