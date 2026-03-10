Ο Μακρόν τραγούδησε με ναύτες τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας πάνω στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ»

Στην Κύπρο βρέθηκε τη Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της τριμερής συνάντηση με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την αναχαίτιση drones στη μεγαλόνησο.

Εμανουέλ Μακρόν, Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλαν μήνυμα ενότητας από την Πάφο, δηλώνοντας πως επίθεση στην Κύπρο σημαίνει επίθεση στην Ευρώπη. Κατά την επιστροφή του στη Γαλλία, ο πρόεδρος έκανε μία στάση στη Σούδα όπου τον συνάντησε ο Νίκος Δένδιας αλλά και στα ανοιχτά της Κρήτης για να επιβιβαστεί στο αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media φαίνεται ο Εμανουέλ Μακρόν να προτρέπει τους Γάλλους ναύτες να τραγουδήσουν τον Εθνικό Ύμνο της Γαλλίας. Στη συνέχεια, όλοι μαζί φαίνονται να κάθονται σε θέση προσοχής και να τραγουδούν με περηφάνεια και συγκίνηση τον ύμνο «La Marseillaise»