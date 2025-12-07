Ζάκυνθος: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που πέθανε από επίθεση σκύλου - Τι συνέβη

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού

Ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκαν οι γονείς του 2χρονου παιδιού το οποίο ξεψύχησε αφού δέχθηκε άγρια επίθεση με δαγκώματα σε όλο του το κορμί από πίτμπουλ της οικογένειας, μέσα στο σπίτι τους στη Ζάκυνθο. Και οι 2 γονείς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Οι γονείς του 2χρονου υιοθέτησαν το πίτμπουλ πριν από λίγες εβδομάδες για να του παρέχουν ένα σπίτι καθώς ζούσε ως αδέσποτο στο χωριό Άγιος Λέοντας Ζακύνθου. Το άγριο σκυλί ωστόσο κατασπάραξε το 2χρονο παιδί, δαγκώνοντάς το σε λαιμό, κρανίο και στο υπόλοιπο το σώμα. Στις φωνές του αγοριού, ο πατέρας Αλβανικής καταγωγής έσπευσε στο σημείο και έδωσε αγώνα για να ανοίξει τα σαγόνια του μανιασμένου σκύλου ώστε να απεγκλωβίσει το μονάκριβό του. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Ζακύνθου ημιπεθαμένο. Νοσηλευτές και γιατροί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο. Ο σκύλος είχε προκαλέσει εκτεταμένα τραύματα και, όπως λένε, είχε κατασπαράξει το παιδάκι. «Δεν έχουμε αντικρύσει ξανά τέτοια εικόνα».

Οι γιατροί στα επείγοντα του νοσοκομείου έκαναν ότι μπορούσαν για να το σώσουν, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο Ζακύνθου έσπευσε και η Βρετανίδα μητέρα του παιδιού, σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Ο πόνος της ανείπωτος, δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως υιοθέτησε τον σκύλο για καλό αλλά εν τέλει της σκότωσε το παιδί. Ακόμη παραμένει σε κατάσταση σοκ. Ο πατέρας του μίλησε για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μέσα στην αυλή της οικογένειας, λέγοντας πως το παιδί πριν ξεψυχήσει, τον κοίταξε και του χαμογέλασε. «Με φώναξε η κόρη μου η μικρή και έτρεξα γρήγορα, αυτό θυμάμαι μόνο. Πάει το παιδάκι μου. Ο σκύλος ήταν αδέσποτος, τον είχαν πετάξει και το πήραμε γιατί φώναζαν στο χωριό ότι θα φάει τα ζώα. Το πήρα εγώ για να έχει κάπου να μείνει και αυτό μου έφαγε το παιδί μου. Το παιδί μου με είδε, μου χαμογέλασε και έκλεισε τα μάτια του» είπε συντετριμμένος.

Πώς έγινε η τραγωδία

Οι πληροφορίες λένε πως το πιτμπουλ χίμηξε και δάγκωσε το παιδί, τη στιγμή που είχε επιστρέψει μαζί με τους γονείς του από ψώνια στο σπίτι τους στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου. Τότε διέφυγε της προσοχής τους και πλησίασε το δέντρο που ήταν δεμένο το πίτμπουλ με αποτέλεσμα να το δαγκώσει θανάσιμα. «Από ότι μάθαμε το σκυλί ήταν αδέσποτο, το είχαν μαζέψει οι γονείς του παιδιού. Η μητέρα παραμένει στο νοσοκομείο σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορεί να αρθρώσει κουβέντα με αυτό που συνέβη», είπε στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, o Μιχάλης Γιαννάκος. Η πεθερά του πατέρα είχε νοικιάσει δίπλα τους ένα σπίτι, στο οποίο φιλοξενούσε δεκάδες αδέσποτα σκυλιά, γάτες και άλλα ζώα. Ο σκύλος βρίσκεται στην αρμόδια υπηρεσία Ζακύνθου. Τις επόμενες ώρες ειδικό κλιμάκιο κτηνίατρων θα το εξετάσει για να διευκρινιστεί πόσο επικίνδυνος είναι και ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθηθούν.