Τραγωδία στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου: Νεκρό 2χρονο παιδί μετά από επίθεση σκύλου

Σοβαρό και συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, όταν ένα μικρό παιδί δέχτηκε επίθεση από σκύλο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όμως είχε ήδη καταλήξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, το δίχρονο παιδί βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού του, όταν πλησίασε τον σκύλο της οικογένειας, ο οποίος, για άγνωστο λόγο, του επιτέθηκε με μεγάλη αγριότητα, προκαλώντας βαρύτατα τραύματα.

Ο πατέρας του παιδιού είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ η μητέρα του είναι Βρετανίδα και οι δύο τους διαμένουν εδώ και χρόνια στο νησί της Ζακύνθου.

Η κοινωνία του νησιού βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν λεπτομερώς τα γεγονότα για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό συμβάν.