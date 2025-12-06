ΗΠΑ: Παππούς και 3 μηνών εγγονή βρέθηκαν νεκροί - Πιτ μπουλ κατασπάραξαν το βρέφος

Σοκ στο Τενεσί των ΗΠΑ, καθώς ένας παππούς και η μικρή εγγονή του βρέθηκαν νεκροί, αφού οι αρχές βρήκαν πιτ μπουλ να κατασπαράζουν το 3 μηνών κοριτσάκι.

Όπως μεταδίδει το NBC, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της 14ης δικαστικής περιφέρειας του Τενεσί δήλωσε σε δελτίο τύπου την Τετάρτη ότι οι αρχές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου του James Alexander Smith, 50 ετών, και της εγγονής του, καθώς και αν η επίθεση συνέβη αφού είχαν ήδη πεθάνει.

Το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε ότι δεν είναι σαφές αν θα απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες για την υπόθεση.

Η επίθεση έγινε σε μια κατοικία στην Τούλαχομα, περίπου 75 μίλια νοτιοανατολικά του Νάσβιλ. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο σκότωσαν τα σκυλιά για να σταματήσουν την επίθεση.

«Δυστυχώς, ήταν προφανές ότι και τα δύο θύματα είχαν πεθάνει», αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Ο εισαγγελέας Κρεγκ Νόρθκατ δήλωσε ότι τα σκυλιά παρέμειναν στο σπίτι όπου έλαβε χώρα η επίθεση, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιον ανήκαν.

Ο τηλεοπτικός σταθμός WSMV του Νάσβιλ, θυγατρικός του NBC, ανέφερε ότι τα ζώα ήταν μεταξύ των επτά pit bull που ζούσαν εκεί.

Μια γειτόνισσα, η Rebecca Adams, είπε στον σταθμό ότι τα σκυλιά δραπέτευαν συχνά από την αυλή της οικογένειας και κυνηγούσαν άλλα κατοικίδια της γειτονιάς. Ωστόσο, είπε ότι δεν τα είχε δει ποτέ να είναι επιθετικά προς τους ανθρώπους, σύμφωνα με τον σταθμό.

Το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας δήλωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν το ιστορικό των ζώων και «άλλα πιθανά ζητήματα που μπορεί να συνέβαλαν σε αυτή την κατάσταση».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα άλλα σκυλιά του σπιτιού μεταφέρθηκαν στην τοπική υπηρεσία ελέγχου ζώων.