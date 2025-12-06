Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό- ΦΩΤΟ

Είναι καλά στην υγεία της

Η Πηγή Δεβετζή ενεπλάκη σε τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σε τούνελ της Εγνατίας Οδού πάνω από το Παληό Καβάλας.

Σύμφωνα με το proininews.gr, είναι καλά στην υγεία της, αλλά μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες του kavalanews.gr από το σημείο:

 

#tags Πηγή Δεβετζή Τροχαίο ατύχημα Καβάλα

