Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό- ΦΩΤΟ

Η Πηγή Δεβετζή ενεπλάκη σε τροχαίο το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σε τούνελ της Εγνατίας Οδού πάνω από το Παληό Καβάλας.

Σύμφωνα με το proininews.gr, είναι καλά στην υγεία της, αλλά μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Δείτε φωτογραφίες του kavalanews.gr από το σημείο: