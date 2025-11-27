Απλησίαστα τα ελληνικά τυριά - Ανατιμήσεις έως και 120%

Ακριβότερα ακόμη και κατά 120% σε σχέση με πέρσι πωλούνται πολλά είδη κίτρινων τυριών.

Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι λόγω των ανατιμήσεων, που περιορίζουν την αγοραστική τους δύναμη, έχουν μειώσει σημαντικά τις ποσότητες που βάζουν στο τραπέζι τους.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, για πολλούς καταναλωτές έχουν γίνει απλησίαστα τα ελληνικά τυριά, καθώς οι τιμές τους έχουν κυριολεκτικά εκτοξευθεί.

Εκτός από το γεγονός ότι βγαίνουν από τη διατροφή μας τυριά, όπως η φέτα, η γραβιέρα και το κασέρι, πλήττονται καίρια η ελληνική κτηνοτροφία και η τυροκομία.

Μπορεί ο πληθωρισμός να έχει υποχωρήσει στη χώρα, όμως, οι τιμές των τυροκομικών είναι απλησίαστες καθώς οι καταναλωτές για να πάρουν ένα κιλό τυρί θα πρέπει να πληρώσουν το μισό τους μεροκάματο.

Σήμερα για ένα κιλό γραβιέρα κάποιος πρέπει να πληρώσει 19 ευρώ, όταν πέρσι το κιλό γραβιέρας ήταν στα 15 ευρώ το κιλό. Για το κασέρι πρέπει να πληρώσουμε επίσης 19 ευρώ το κιλό όταν το 2024 δίναμε 14 ευρώ το κιλό.

Για ένα κιλό κεφαλογραβιέρα το 2024 κάποιος πλήρωνε 13 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα πρέπει να δώσει 18 με 20 ευρώ το κιλό. Για τη μυζήθρα ένα κιλό στοιχίζει σήμερα 12,5 ευρώ ενώ πέρσι ήταν στα 11 ευρώ.

Οι Έλληνες που απολάμβαναν τα ελληνικά τυριά τώρα στρέφονται σε άλλα ευρωπαϊκά τυριά χαμηλότερης τιμής. Για παράδειγμα σήμερα ένα κιλό λευκό τυρί κοστίζει 7 με 9 ευρώ, ενώ το 2024 ήταν στα 5 με 6,5 ευρώ.

Σύμφωνα με την αγορά, το 2026 αναμένονται νέες ανατιμήσεις στα τυροκομικά από 5% έως 15%. Τη διετία 2023 -2025 οι αυξήσεις στις τιμές ήταν έως και 100%.

Η μείωση της παραγωγής που εκτοξεύει τις τιμές των τυροκομικών οφείλεται στο αυξημένο κόστος ζωοτροφών και ενέργειας, στη μείωση των εθνικών επιδοτήσεων για το 2025 κατά 16% και στην καθυστέρηση των πληρωμών.