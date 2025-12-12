Κομισιόν: Ανακοίνωσε τέλος 3 ευρώ στα δέματα από Τemu και Shein - Από πότε θα ισχύει

Επιτεύχθηκε συμφωνία στην Ευρώπη για την εφαρμογή ενός σταθερού δασμού ύψους €3 σε μικροδέματα αξίας κάτω των €150 που εισέρχονται στην ΕΕ, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου, με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτή η προσωρινή ρύθμιση αποτελεί απάντηση στο γεγονός ότι τα συγκεκριμένα δέματα εισέρχονται σήμερα στην ΕΕ ατελώς, γεγονός που δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό για τους πωλητές της Ένωσης, εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, οδηγεί σε υψηλά επίπεδα απάτης και έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το μέτρο αυτό θα διατηρηθεί σε ισχύ μέχρι να εφαρμοστεί η μόνιμη ρύθμιση για τα δέματα αυτά, η οποία είχε συμφωνηθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Από την 1η Ιουλίου 2026, τα εμπορεύματα που εισάγονται στην ΕΕ σε μικρές αποστολές και η αξία τους είναι κάτω των €150 θα υπόκεινται σε έναν πάγιο τελωνειακό δασμό €3. Ο συντελεστής αυτός θα εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά που εισέρχονται στην ΕΕ και για τα οποία οι πωλητές εκτός ΕΕ είναι καταγεγραμμένοι στο ενωσιακό σύστημα εισαγωγών one-stop shop (IOSS) για θέματα ΦΠΑ. Αυτό καλύπτει το 93% του συνόλου των συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου προς την ΕΕ.

Το μέτρο αυτό είναι διακριτό από την προτεινόμενη αποκαλούμενη «χρέωση διαχείρισης», η οποία συζητείται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο της δέσμης μεταρρυθμίσεων για τα τελωνεία και του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Το μέτρο θα παραμείνει μέχρι να εφαρμοστεί η μόνιμη λύση

Η σημερινή κίνηση έρχεται σε συνέχεια της δέσμευσης του Συμβουλίου τον Νοέμβριο του 2025 να προχωρήσει σε μια απλή, προσωρινή λύση για την επιβολή τελωνειακών δασμών στα εν λόγω αγαθά το συντομότερο δυνατό εντός του 2026. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου εφαρμοστεί η συμφωνηθείσα μόνιμη λύση για την πλήρη κατάργηση του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, όλα τα αγαθά αξίας κάτω των €150 θα υπόκεινται στους κανονικούς ενωσιακούς δασμολογικούς συντελεστές ανά προϊόν.

Η Επιτροπή θα αξιολογεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο ο συντελεστής θα πρέπει να επεκταθεί και στα αγαθά που πωλούνται από εμπόρους μη εγγεγραμμένους στο IOSS και εισέρχονται στην ΕΕ.