Τemu και Shein: Πώς αλλάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο από τα ευρωπαϊκά τέλη

Αλλάζει το χάρτη του εμπορίου -και όχι μόνο του ηλεκτρονικού – η χθεσινή απόφαση του Ecofin για την επιβολή τελωνειακών τελών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές μικροδεμάτων αξίας μέσω ηλεκτρονικών παραγγελίας (πχ από Temu, SHEIN) έως 150 ευρώ.

Το πρώτο που θα συμβεί θα είναι να καταστούν πιο ακριβά τα σχετικά προϊόντα (τα οποία εμπορεύονται κινεζικές εταιρίες όπως η Temu) και συνεπώς λιγότερο ανταγωνιστικά ως προς την τιμή σε σχέση με άλλα. Αυτό όμως υπό τον όρο ότι οι ίδιες, πρώτα – πρώτα οι κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικών παραγγελιών δεν θα ρίξουν παρακάτω τις αρχικές τους τιμές, απορροφώντας το επιπλέον βάρος που θα φέρουν τα ευρωπαϊκά τέλη.

Από την άλλη μεριά, μέχρι να συμβεί αυτά, άλλες ευρωπαϊκές ή αμερικανικες πλατφόρμες θα έχουν την ευκαιρία να ανταγωνιστούν με καλύτερους όρους τις κινέζικες, αν και προφανώς πολλά από τα προϊόντα που εμπορεύονται παράγονται στην Κίνα και ήδη επιβαρύνονται περισσότερο λόγω του πολέμου των δασμών που έχει ξεκινήσει η Ουάσινγκτον.

Mιλώντας μετά το Εcofin, ο κοινοτικός επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόφσκις, ανέφερε πως «καταλήξαμε σε σημαντική πολιτική συμφωνία για να προχωρήσουμε με την κατάργηση του ορίου ελάφρυνσης των τελωνειακών δασμών για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ.

Και συγκεκριμένα, συμφωνήσαμε να βρούμε μια εφαρμόσιμη λύση που θα εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό το επόμενο έτος.

Αυτό ανταποκρίνεται στον αυξανόμενο όγκο αγαθών που πωλούνται διαδικτυακά και αποστέλλονται απευθείας σε πελάτες στην ΕΕ από τρίτες χώρες, ιδίως την Κίνα.

Μόνο το 2024, εισήχθησαν 4,6 δισεκατομμύρια τέτοια είδη, με το 91% να προέρχεται από την Κίνα.

Η επιβολή τελωνειακών δασμών σε τέτοιες αποστολές αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την περαιτέρω ενίσχυση της Τελωνειακής μας Ένωσης»

Σέφκοβις: Οι λιανοπωλητές, έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να αρθεί αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού

Από την πλευρά του ο κοινοτικός επιτροπος εμπορίου, Μάρος Σέφκοφιτς επισήμανε πως «η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την κατάργηση του ισχύοντος ορίου de minimis των 150 ευρώ για τους τελωνειακούς δασμούς στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά τον θεμιτό ανταγωνισμό και την υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεών της».

Επίσης, ο Σέφκοφιτς επισήμανε πως «οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ιδίως οι λιανοπωλητές, έχουν επανειλημμένα τονίσει την ανάγκη να αρθεί αυτή η στρέβλωση του ανταγωνισμού χωρίς καθυστέρηση. Δεν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα – πρόκειται για ζήτημα ικανότητας της Ευρώπης να υπερασπιστεί τα οικονομικά της συμφέροντα.

Το ίδιο αίσθημα επείγοντος επανέλαβαν οι ηγέτες στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Επομένως, είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε ακόμη ταχύτερα αποτελέσματα – το συντομότερο δυνατό το επόμενο έτος, αντί για το 2028.

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τα κράτη μέλη για μια ρεαλιστική, προσωρινή λύση που μπορεί να εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατό. Οι τεχνικές προκλήσεις δεν πρέπει να καθυστερήσουν τη δράση μας.

Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της και να τηρεί τον θεμιτό ανταγωνισμό. Γι’ αυτόν τον λόγο, η μεταρρύθμιση της Τελωνειακής μας Ένωσης παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μου».