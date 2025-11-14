Έρχεται κρύο και βροχές το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου

Η καλοκαιρία των τελευταίων ημερών συνεχίζεται μέχρι και την Τρίτη 18/11, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θυμίζουν αρχές φθινοπώρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, από το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγή του καιρικού σκηνικού, με επιστροφή σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες.

Ζακέτα το πρωί, κοντομάνικο το μεσημέρι

Οι ημέρες από την Παρασκευή (14/11) μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη (18/11) θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, όπως αναφέρει, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας που θα προσεγγίσει από την Ιταλία, θα επαναφέρει το «φθινοπωρινό τοπίο» στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, μέσα στην άλλη εβδομάδα το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα «Ηρακλής» βάζει στην «κατάψυξη» μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν σημαντική πτώση.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ότι προς το τρίτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου πολικές αέριες μάζες ενδέχεται να επηρεάσουν και την Ελλάδα, χωρίς όμως ακόμη να μπορούν να δοθούν ασφαλή προγνωστικά στοιχεία, καθώς ο ορίζοντας παραμένει ασταθής και αρκετά μεγάλος.