Καιρός: Πιθανή έλευση πολικών αέριων μαζών το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου λέει ο Μαρουσάκης

Σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο χειμώνας αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του στη χώρα προς το τέλος Νοεμβρίου.

Ύστερα από την παρατεταμένη καλοκαιρία και τις ασυνήθιστα ήπιες, σχεδόν ανοιξιάτικες, καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, το σκηνικό αναμένεται να αλλάξει, φέρνοντας πιο ψυχρές θερμοκρασίες και χειμωνιάτικο καιρό στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.Αναλυτικότερα, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στην πρόγνωσή του το πρωί της Πέμπτης, ανέφερε ότι οι υψηλές βαρομετρικές πιέσεις που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα, σηματοδοτούν και τις εξαιρετικά καλές καιρικές συνθήκες.

Μέχρι και την Τρίτη, κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η ηλιοφάνεια και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, παρότι οι ημέρες θα ξεκινούν με κρύο νωρίς το πρωί.

Τότε όμως, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γνωστός μετεωρολόγος, «θα σπάσει αυτός ο αντικυκλώνας και θα αρχίσει να περιορίζεται αυτό το ατμοσφαιρικό βουνό και άρα να ανοίγει ο δρόμος για τις κακοκαιρίες».

«Πάμε και πάλι σε φθινοπωρινό μοτίβο με κάποιες ενδείξεις, να θέλουν να μας προσεγγίζει και λίγο ο χειμώνας στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, δηλαδή προς το τέλος του Νοεμβρίου. Ίσως προς το τέλος του μήνα να δούμε κάποιες αέριες πολικές μάζες να φθάνουν μέχρι και τα βορειότερα τμήματα της χώρας μας», κατέληξε στην πρόγνωσή του.