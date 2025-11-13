Ρεύμα: Τι θα γίνει με τα πράσινα τιμολόγια- Παράταση ή κατάργηση

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα αναμένεται η ΡΑΑΕΥ να λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα παραταθεί η ισχύς του «πράσινου» τιμολογίου ρεύματος πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025 ή αν θα καταργηθεί οριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πιο πιθανό σενάριο είναι να δοθεί παράταση για ακόμη ένα έτος, δηλαδή έως το τέλος του 2026, καθώς μεγάλο ποσοστό καταναλωτών εξακολουθεί να είναι ενταγμένο σε αυτό. Ωστόσο, στόχος της Αρχής παραμένει η σταδιακή αποχώρηση όσο το δυνατόν περισσότερων καταναλωτών από το συγκεκριμένο τιμολόγιο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αντιπρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης είχε δηλώσει πρόσφατα στο enikonomia.gr πως « φαίνεται πως είναι δύσκολο να καταργηθούν τα πράσινα τιμολόγια καθώς σε αυτά εντάσσονται 3,5 εκατομμύρια καταναλωτές».

Πάντως εάν επικρατήσει τελικά αυτό το σενάριο, τότε αναμένεται να εκδοθεί και η σχετική υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τις λεπτομέρειες.

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές εάν καταργηθεί το πράσινο τιμολόγιο

Εάν όμως δεν υπάρξει μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2025 στη παλέτα των χρωματιστών τιμολογίων ρεύματος το πράσινο, τότε οι καταναλωτές θα πρέπει σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΡΑΑΕΥ να ενημερωθούν από τους παρόχους 30 ημέρες πριν τη λήξη του με όλους τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας (όπως με sms, με email, με επιστολή ή ακόμη και τηλεφωνικώς) προκειμένου να επιλέξουν έναν τύπο τιμολογίου στο οποίο επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα από τα προσφερόμενα.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν καταργηθεί το πράσινο τιμολόγιο ,τότε οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώσουν στις αρχές Δεκεμβρίου τους ενδιαφερόμενους με έναν από τους παραπάνω τρόπους.

Την ίδια στιγμή ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης εξηγεί στο enikonomia.gr τον λόγο για τον οποίο θα πρέπει να γίνει αυτή η ενημέρωση σε περίπτωση της κατάργησης του πράσινου τιμολογίου. «Δεν θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός αυτόματης μετακίνησης του καταναλωτή ρεύματος σε νέο τύπου τιμολογίου. Αλλά αυτό θα γίνεται μόνο με συνειδητή επιλογή του καταναλωτή» σημειώνει

Και προσθέτει πως « μένει να φανεί το πώς θα αντιμετωπίσει η ΡΑΑΕΥ τους καταναλωτές του πράσινου τιμολογίου σε περίπτωση που αυτό καταργηθεί και αυτοί δεν ανταποκριθούν στα email,στα sms κλπ που θα λάβουν από τους παρόχους για το θέμα αυτό και δεν επιλέξουν κάποιο τιμολόγιο για να ενταχθούν. Δηλαδή ποια θα είναι στάση της Αρχής στους “αδρανείς” καταναλωτές ».

Χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος: Ποιες είναι οι προβλέψεις των ειδικών για το 2026

Μεταξύ άλλων ο κ. Χριστοδουλίδης εκτιμά πως θα αλλάξει το 2026 το τοπίο στα χρωματιστά τιμολόγια.

«Το 2026 θα εκτοπιστούν σταδιακά τα περισσότερα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος και θα παραμείνουν δύο ειδών: τα συνδρομητικά/υβριδικά –τα νέου τύπου ευέλικτα τιμολόγια και τα σταθερά.

Ο κόσμος θέλει τιμολόγια ρεύματος που θα του παρέχουν μια ασφάλεια… μια σταθερότητα στις τιμές. Δηλαδή να μπορεί να κάνει έναν οικονομικό και οικογενειακό προγραμματισμό… να ξέρει ότι για 1 χρόνο θα πληρώνει μια συγκεκριμένη τιμή είτε με βάση τη χρέωση της κιλοβατώρας, είτε με βάση κάποια σταθερή τιμή κάθε μήνα και δεν θα επηρεάζεται η τιμή του ρεύματος από τις διακυμάνσεις της χονδρικής αγοράς, όπως συμβαίνει με τα πράσινα » τονίζει .

Επίσης μιλά εκτενώς για τα ευέλικτα τιμολόγια ρεύματος . «Τα ευέλικτα θα εξυπηρετήσουν κάποιους καταναλωτές που θα γνωρίζουν από την αρχή την ετήσια κατανάλωση ρεύματος. Είναι τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο καταναλωτής θα πληρώνει κάθε μήνα μια φιξ τιμή για διάστημα 12 μηνών.

Με άλλα λόγια ο καταναλωτής ενός τέτοιου τιμολογίου θα έχει αγοράσει ένα συγκεκριμένο πακέτο κιλοβατώρων για 12 μήνες με σταθερή τιμή ρεύματος. Θα γίνουν 2 εκκαθαρίσεις μέσα στο χρόνο. Εάν σε περίπτωση υπάρξει υπερβάλλουσα κατανάλωση, δηλαδή υπερβεί ο καταναλωτής το όριο του πακέτου που έχει αγοράσει ,τότε θα χρεώνεται με άλλη τιμή τις επιπλέον κιλοβατώρες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στη κινητή τηλεφωνία, όπου μπορεί κανείς να αγοράσει πακέτο χρόνο ομιλίας ή δεδομένων» υπογραμμίζει.