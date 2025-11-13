Back to Top
Παρίσταναν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές- Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 30 άτομα, ενώ έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε περισσότερες από 1.000 περιπτώσεις απάτης και κλοπών, με εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 7.600.000 ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (13/11) μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, σε περιοχές της Αττικής, της Κορίνθου καθώς και στις φυλακές Κορυδαλλού, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε συστηματικά απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, εξαπατώντας πολίτες και αποσπώντας χρηματικά ποσά και τιμαλφή.

Η επιχείρηση συνεχίζεται και αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.

