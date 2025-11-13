Φωτιά στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκε θαλαμηγός και άλλα τρία σκάφη

Πώς ξέσπασε η φωτιά
Τέσσερα σκάφη βυθίστηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες φωτιά που ξέσπασε φωτιά σε ένα από τα σκάφη και γρήγορα επεκτάθηκε σε τρία παραπλέοντα πλοιάρια που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στο σημείο.
Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα σε ένα ξύλινο ιστιοφόρο που εκτελούσε τουριστικές διαδρομές ανάμεσα σε Πειραιά και Αίγινα. Ωστόσο, πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε δυο μικρότερα σκάφη που βρίσκονταν στην περιοχή, ενώ από την πύρινη κόλαση δεν γλίτωσε και μια πολυτελής θαλαμηγός.
Άμεσα έφτασε στο σημείο ισχυρή δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και δυνάμεις του Λιμενικού, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη φωτιά.
Λίγη ώρα αργότερα άρχισαν να βυθίζονται σταδιακά τα τρία σκάφη ενώ τελευταίο βυθίστηκε το πολυτελές γιοτ.
Στο σημείο βρίσκονταν ακόμα τρία σκάφη που πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν.
Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν σε διπλανό σκάφος μίλησε στο newsit.gr λέγοντας πως: «Έγινε πολύ νωρίς το πρωί 3:30 με 4 παρά ξεκίνησε από το ξύλινο σκάφος και αμέσως άρπαξαν και τα άλλα τα κοντινά. Εκεί κοντά ήταν και αλλά 3 σκάφη τα οποία πρόλαβαν και έφυγαν. Ήρθε η πυροσβεστική και ξεκίνησε να τα σβήνει.
