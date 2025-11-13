Φωτιά σε γιοτ στη Μαρίνα Ζέας – Τρία σκάφη βυθίστηκαν

Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ
Τουλάχιστον 3 σκάφη που βρίσκονταν ελλιμενισμένα στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά βυθίστηκαν όταν τα ξημερώματα της Πέμπτης κάτω από άγνωστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά.
Ένα τέταρτο σκάφος εξακολουθεί να καίγεται. Αυτόπτης μάρτυρας σημείωσε στο MEGA πως η φωτιά ξεκίνησε από ένα ξύλινο σκάφος και επεκτάθηκε σε 3 πολυτελή γιοτ στην Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά.
Στο σημείο, έσπευσαν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα πυροσβεστικό πλοιάριο και καταβάλλονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν προσδιοριστεί τα αίτια που προκάλεσαν τη
