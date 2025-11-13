"Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας": Κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ για τον Σαββόπουλο μετά τον θάνατό του

Ο πρωτεργάτης των τραγουδοποιών Διονύσης Σαββόπουλος συνεχίζει να χαράσσει «Το Ροκ Του Μέλλοντός Μας» έχοντας αφήσει ως παρακαταθήκη τα σπουδαία τραγούδια του που παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα.

Ο Ορέστης Πλακίδης παρουσιάζει 16 από αυτά μέσα από τη δική του ματιά, με μια σύγχρονη προσέγγιση, σε ένα album με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών που κυκλοφορεί από την Panik Records.

Τα τραγούδια ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά) οι: Σπύρος Γραμμένος, Γιάννης Ζουγανέλης, Τζώρτζια Κεφαλά, Klavdia, Πάνος Μουζουράκης, Γιώργος Μυλωνάς, Εύα Ξένου, Φώτης Σιώτας και Μανώλης Φάμελλος, ενώ υπάρχουν και δύο πρωτότυπες εκτελέσεις τραγουδιών από τον ίδιο τον Διονύση Σαββόπουλο («Το Κιλελέρ» και «Τα Παιδιά Που Χάθηκαν»).