Μυστήριο με τον Félix- Χάθηκε στη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο - Τον ψάχνουν στην Πάτρα- Τι λέει στο thebest η Clémentine Raoulx

Τον Félix τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη διάρκεια ταξιδιού, ψάχνουν δικοί του άνθρωποι, οι οποίοι έχουν έρθει στην Πάτρα από τη Γαλλία. Όπως αναφέρει στο thebest η Clémentine Raoulx, που τον αναζητά, ο Φέλιξ εξαφανίστηκε στη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο από την Πάτρα στη Βενετία.

Όπως δηλώνει, "ο Φέλιξ επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο, που ονομάζεται AKKA, της εταιρείας TT line, την 1η Αυγούστου, ταξιδεύοντας από την Πάτρα στη Βενετία. Η τσάντα και το αυτοκίνητό του βρέθηκαν στο πλοίο. Όπως γνωρίζουμε, οι έρευνες στη θάλασσα κατά τη διάρκεια δύο ημερών δεν μας δίνουν καμία πληροφορία. Όπως γνωρίζουμε, πιθανότατα εξαφανίστηκε στην αρχή του ταξιδιού. Επομένως, θα μπορούσε να βρίσκεται στην Ελλάδα, στη θάλασσα ή στη στεριά. Έγινε μια στάση στην Ηγουμενίτσα. Ξέρουμε ότι επιβιβάστηκε, αλλά δεν ξέρουμε αν ήΤΑΝ μέσα στο πλοίο όταν έφυγε από το λιμάνι. δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε να είχε αφήσει το πλοίο στην Ηγουμενίτσα", υποστηρίζει.

Η Clémentine Raoulx, επισημαίνει ότι "η εταιρεία είναι μια μεγάλη και ασφαλής εταιρεία με καλή φήμη, οπότε πρέπει να μάθουμε τι μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά ξέρουμε ότι δεν είχε αυτοκτονικές τάσεις. Επέστρεφε στο Παρίσι, για να εργαστεί. Έχει πολλούς φίλους εκεί και έκλεισε πολλά ραντεβού με μερικούς από αυτούς για την επιστροφή του. Περνούσε χρόνο στην Ελλάδα με τα αδέρφια του, ήταν ένα όμορφο ταξίδι για αυτόν, αγαπά την Ελλάδα, έστειλε πολλά μηνύματα για να το πει αυτό. Πήγε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Ζωγράφιζε πολύ την Ελλάδα. Πόνεσε πολύ λόγω των μεγάλων πυρκαγιών εδώ αυτό το καλοκαίρι. Τον συγκίνησε πραγματικά. Είναι ένα πολύ γλυκό αγόρι, με εύκολη επικοινωνία, πάντα χαμογελαστό. Μόλις αγόρασε ένα σπίτι με την κοπέλα του στη Γαλλία".

Και προσθέτει: "Ελπίζουμε λοιπόν να βρούμε κάποιους ανθρώπους που βρίσκονταν σε αυτό το πλοίο και πιθανότατα τον είδαν κατά την επιβίβαση".

Έχει ανοιχτεί μια υπόθεση, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε καμία πληροφορία για το τι θα μπορούσε να συμβεί. Όπως γνωρίζουμε, δεν υπάρχει αρχείο βίντεο στο σκάφος. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποιο στο λιμάνι της Πάτρας.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να βρούμε οποιαδήποτε πληροφορία. Δεν έχει πιστωτική κάρτα, ούτε ταυτότητα, ούτε τηλέφωνο. Θα μπορούσε να βρίσκεται στην Πάτρα ή στην Ηγουμενίτσα".