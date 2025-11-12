Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα: «Περπατούσαμε στην άκρη του δρόμου και πέσαμε»

Ο 25χρονος που συνελήφθη για την τραγωδία με τον 3χρονο στη Δυτική Αχαΐα έδωσε τη δική του εκδοχή για το δυστύχημα στην κατάθεσή του.

Όπως ανέφερε, είχε παραλάβει το παιδί από τους παππούδες του και το κρατούσε στην αγκαλιά του, όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μάντρα περίπου δύο μέτρων. Από την πτώση βρέθηκαν και οι δύο στο έδαφος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα της Τρίτης (11 Νοεμβρίου 2025) στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Σπάτα. Ο 25χρονος, συγγενής του μικρού παιδιού, συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του, ο 25χρονος ανέλαβε την εποπτεία του μικρού παιδιού καθώς οι γονείς του εργάζονταν σε χωράφι. Ενώ περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας στην αγκαλιά του τον μικρό, έπεσε από τη μάντρα και χτύπησαν και οι 2 στο έδαφος, αναφέρει το newsit. Η αιτία της πτώσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Οι παππούδες μετέφεραν τον 3χρονο στο χωριό Καραίικα Δυτικής Αχαΐας όπου εκεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν τη σοβαρότητα των τραυμάτων σου και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του στο «Καραμανδάνειο» Γενικό Νοσοκομείο Παίδων.

Οι γιατροί πάλευαν 40 λεπτά να τον επαναφέρουν. Το παιδί έφυγε από τη ζωή σχεδόν 3.5 ώρες μετά, προδομένο από την καρδιά του.

Λόγω των τραυμάτων που υπέστη και ο 25χρονος, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη. Οι γονείς του 3χρονου φέρονται να μην έχουν ζητήσει την ποινική δίωξή του.

Η κηδεία του 3χρονου Ανδρέα θα τελεστεί την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 10:30 π.μ. από τον Ιερο Ναο Κοιμήσεως Θεοτόκου Σπάτων Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της Διοίκησης του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου Παίδων Πάτρας

"Διακομίσθει από το ΚΥ Κάτω Αχαΐας από το ΕΚΑΒ συνδεία δυο ιατρών και με τη συνδρομήτ ης ΕΛΑΣ στις 17.10 αγόρι ηλικίας 4 περίπου ετών. Το παιδί έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις με μειωμενο επίπεδο συνείδησης σε ιδιαίτερα βαριά κλινική κατάσταση, διαρκώς επιδεινούμενη. Διασωληνώθηκε και έγινε προσπάθεια ανάνηψης μέσω Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) για 40 λεπτά χωρίς αποτέλεσμα. Η διοίκηση του νοσοκομείου και όλο το προσωπικό εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια."