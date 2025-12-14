Σίδνεϊ: Μουσουλμάνος φοιτητής από το Πακιστάν ο ένας δράστης της επίθεσης

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό του δράστη, ο άνδρας με το μπλε πουκάμισο έρχεται από πίσω, αγκαλιάζει τον δράστη, παλεύοντάς μαζί του, καθώς προσπαθεί να αρπάξει το όπλο.

Το απίστευτο βίντεο δείχνει τον άνδρα, φορώντας ένα ανοιχτό μπλε πουκάμισο και μαύρο παντελόνι, να κάθεται σκυμμένος πίσω από ένα παρκαρισμένο όχημα κοντά στον ένοπλο δράστη, ο οποίος είναι στραμμένος μακριά του και πυροβολεί.

Η δραματική στιγμή που ένας Αυστραλός πολίτης καταδιώκει και αφοπλίζει έναν από τους δράστες της Bondi Beach έχει καταγραφεί σε κάμερα αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος ανέβασε τα πλάνα στα social media.

Ο Ναβίντ Άκραμ φέρεται να ήταν ο δράστης τον οποίο αφόπλισε πολίτης στο βίντεο που έγινε viral, αν και φέρεται να πυροβόλησε κι άλλους αφού διέφυγε από το σημείο.

Ο 24χρονος είναι κάτοικος του νοτιοδυτικού προαστίου Μπόνιριγκ του Σίδνεϊ. Η αστυνομία έκανα έφοδο στο σπίτι του την Κυριακή το βράδυ. Η Daily Mail ανέφερε ότι η οικογένεια του Ακράμ είναι ιδιοκτήτρια του ακινήτου εδώ και ένα χρόνο.

Ο δράστης που συνελήφθη, είναι 24χρονος με καταγωγή από τη Λαχόρη του Πακιστάν. Η εφημερίδα Jerusalem Post ανέφερε ότι είναι μουσουλμάνος και φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Central Queensland στο Σίδνεϊ, στο Πανεπιστήμιο Hamdard στο Ισλαμαμπάντ και στο Ινστιτούτο Al Murad.

Η αστυνομία ερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή ενός τρίτου ενόπλου στην επίθεση, ενώ ειδική ομάδα πυροτεχνουργών εξετάζει αρκετές συσκευές αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, είπε ο Λάνιον. Ο Μάικ Μπουργκές, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Αυστραλίας δήλωσε ότι ένας από τους υπόπτους για την επίθεση, ήταν γνωστός στις αρχές, ενώ δεν είχε αξιολογηθεί ως άμεση απειλή.

Η επίθεση χαρακτηρίζεται από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση. Ένας ύποπτος ένοπλος σκοτώθηκε κι ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου. Τουλάχιστον 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων και δύο αστυνομικών που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τον ίδιο επίτροπο.

Τουλάχιστον 12 νεκροί και περίπου 30 τραυματίες από τη σημερινή επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, η επίθεση σημειώθηκε στο βόρειο άκρο της παραλίας Μπόνταϊ. Το ABC πρόσθεσε ότι ακόμη δεν υπάρχει επιβεβαίωση για τον στόχο, ωστόσο σημείωσε ότι στο σημείο αυτό είχε μόλις ξεκινήσει μια εκδήλωση της εβραϊκής κοινότητας με αφορμή την πρώτη νύκτα της γιορτής Χάνουκα.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ από την πλευρά του μιλώντας σε εκδήλωση στην Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ότι «οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ».

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», δήλωσε ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

«Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται και εξακολουθούμε να καλούμε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας σε ανάρτησή της στο Χ.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald ανέφερε ότι ο ένας φερόμενος ως δράστης τραυματίστηκε από τα πυρά της αστυνομίας και ο άλλος συνελήφθη. Εξάλλου η εφημερίδα σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες, ενώ τα τηλεοπτικά δίκτυα Sky και ABC μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.

«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ κάνει λόγο για «μια σκληρή επίθεση εναντίον Εβραίων»

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ κατήγγειλε «μια σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων» και ζήτησε από την Αυστραλία να λάβει περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό, μετά το περιστατικό με πυροβολισμούς στην παραλία Μπόνταϊ στο Σίδνεϊ, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι.

«Αυτή τη στιγμή οι αδελφές και οι αδελφοί μας στο Σίδνεϊ δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες σε μια πολύ σκληρή επίθεση εναντίον εβραίων που είχαν πάει να ανάψουν το πρώτο κερί για το Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ», δήλωσε ο Χέρτσογκ στη διάρκεια εκδήλωσης στην Ιερουσαλήμ.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως ότι η επίθεση είχε συγκεκριμένα στόχο την εβραϊκή κοινότητα, όμως ο Ρόμπερτ Γκρέγκορι επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας έκανε λόγο για μια «εντελώς προβλέψιμη τραγωδία».

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας, υπό τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, «είχε λάβει επανειλημμένα προειδοποιήσεις, αλλά δεν έλαβε επαρκή μέτρα για να προστατεύσει στην εβραϊκή κοινότητα», κατήγγειλε ο Γκρέγκορι μιλώντας στο AFP.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την επίθεση.

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αντισημιτικής βίας στους δρόμους της Αυστραλίας τα τελευταία δύο χρόνια, με τις αντισημιτικές και εμπρηστικές εκκλήσεις για “ Παγκοσμιοποίηση της Ιντιφάντα” να γίνονται πραγματικότητα σήμερα», τόνισε ο Σάαρ.

«Αν γίναμε στόχος σκοπίμως με αυτόν τον τρόπο, είναι ένα γεγονός μιας κλίμακας που κανείς μας δεν θα μπορούσε να φανταστεί. Είναι κάτι φρικτό», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Άλεξ Ρίβτσιν στέλεχος του Εκτελεστικού Συμβουλίου Εβραίων της Αυστραλίας μιλώντας στο Sky News. Πρόσθεσε επίσης ότι ο σύμβουλος επικοινωνίας του τραυματίστηκε στην επίθεση.

Στην Αυστραλία έχει σημειωθεί μια σειρά αντισημιτικών επιθέσεων εναντίον συναγωγών, κτιρίων και οχημάτων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.