Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Αχαΐας για την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Κλειτορίας

Η ανακοίνωση της ΕΙΝΑ για την κατάσταση στο ΚΥ Κλειτορίας έχει ως εξής :

Η κατάσταση στις πρωτοβάθμιες δομές της περιοχής δεν ξεφεύγει από τη μεγάλη εικόνα της υποστελέχωσης. Ειδικά στις ορεινές περιοχές του νομού, η εικόνα εγκατάλειψης κυριαρχεί. Το ΚΥ Κλειτορίας τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε με τρεις επιμελητές σε σύνολο πέντε οργανικών θέσεων, ο ένας εκ των οποίων 4 έτη σε παράταση συνταξιοδότησης για να καλύπτουν τις εφημεριακές ανάγκες του μήνα και τον προσωπικό ιατρό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ιατροί υπαίθρου (κατά κόσμο αγροτικοί ιατροί) να καλύπτουν αρκετές εφημερίες (πολλές φορές και 72 συνεχείς ώρες !) χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού, γεγονός επισφαλές. Αυτή η κατάσταση πρόκειται να γιγαντωθεί μετά και τη συνταξιοδότησή του διευθυντή οπότε και παραμένουν δύο ειδικευμένοι ιατροί να μοιραστούν το πρόγραμμα του μήνα ωθούμενοι σε υπερεργασία, με τον κίνδυνο να μην υπάρχει ούτε νοσηλεύτρια στη βάρδια λόγω ελλείψεων και στο λοιπό προσωπικό. Επιπλέον, ελλείψεις υπάρχουν και στον στόλο του ΕΚΑΒ μιας και υπάρχουν δύο ασθενοφόρα να καλύψουν όλο τον ορεινό όγκο και κάποιες βάρδιες του ΚΥ καλύπτονται από ανεκπαίδευτους οδηγούς και όχι διασώστες μιας και έχουν απομείνει τρεις οδηγοί και ένας διασώστης.

Αυτή η κατάσταση αφορά έναν από τους πολυδιαφημισμένους δήμους της περιοχής για την τουριστική ανάπτυξη, ωστόσο φαίνεται ότι αυτή αφορά μόνο τους μεγάλους επιχειρηματίες της περιοχής και όχι τον πληθυσμό που αποτελείται από φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους με τα 2/3 να είναι πάνω από 55 ετών. Την ώρα που δίνονται δεκάδες εκατομμύρια για επιδοτήσεις στις μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις, μεγάλο μέρος του πληθυσμού παραμένει χωρίς πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας που στην καλύτερη αφορούν μια ανανέωση της συνταγογράφησης από έναν αγροτικό ιατρό μία φορά το μήνα με ελλιπή μάλιστα εκπαίδευση. Μεγάλο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και λόγω της έλλειψης στελεχωμένου στόλου του ΕΚΑΒ που πραγματοποιεί διακομιδές καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις σε Τρίπολη και Πάτρα σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είναι η προαγωγή και πρόληψη της υγείας του πληθυσμού που απαιτεί ΚΥ πλήρως οργανωμένα και στελεχωμένα με κινητές μονάδες που να είναι συνδεδεμένες με τα ΚΥ και να φροντίζουν για τις κατ’ οίκον επισκέψεις και σε δύσβατες περιοχές και όχι αποσπασματικά μία στο τόσο επίσκεψη από έναν ανειδίκευτο ιατρό που μάλιστα επωμίζεται και τα έξοδα μετακίνησης πολλές φορές. Φαίνεται πως το τουριστικό θαύμα δεν αγγίζει το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στο οποίο η πρόληψη της υγείας ανάγεται σε ατομική ευθύνη με ..ολίγη από τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακό βοηθό και τηλεϊατρική όπως παρουσιάζεται από το υπουργείο εμπορίας της υγείας αντί για ολοκληρωμένη παροχή υψηλού επιπέδου και δωρεάν υπηρεσίες υγείας.

Απαιτούμε:

· Άμεση προκήρυξη με κατεπείγουσες διαδικασίες όλων των απαιτούμενων μόνιμων θέσεων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στα ΚΥ Κλειτορίας και ΓΝ Καλαβρύτων

· Κανείς αγροτικός ιατρός να μην εφημερεύει χωρίς την παρουσία ειδικευμένου ιατρού

· Κανένα ιατρός να μη δουλέψει πάνω από τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας

· Άμεση στελέχωση του ΕΚΑΒ με προσωπικό και οχήματα

· Αποζημίωση των ιατρών που μεταβαίνουν σε κατ’ οίκον επισκέψεις με δικό τους όχημα