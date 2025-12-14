Πάτρα: Ο αγιασμός στο νέο Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο το μεσημέρι της Κυριακής
Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα ο αγιασμός των νέων εγκαταστάσεων του Σταθμού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας, στο εμβληματικό κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νόρμαν και Όθωνος Αμαλίας, στην Πάτρα.
Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ενώ στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και φορέων, η Διοίκηση και οι μέτοχοι του ΚΤΕΛ, καθώς και πολίτες και ταξιδιώτες.
Υπενθυμίζεται ότι η λειτουργία του νέου Σταθμού ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα, γεγονός που σηματοδότησε μια νέα εποχή για τις υπεραστικές μεταφορές στην Αχαΐα, με σημαντική αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.
Ο Υφ. Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας σε δηλώσεις του σχολίασε την απουσία από την τελετή αγιασμού εκπροσώπων της δημοτικής αρχής της Πάτρας.
