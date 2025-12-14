Αυστραλία: Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ

Πληροφορίες για πολλά θύματα
Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας μετά από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ενόπλους τους οποίους και έχει συλλάβει.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τρομοκρατική επίθεση με τους πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Συγκεκριμένα στην παραλία πραγματοποιούνταν η εβραϊκή γιορτή Χανούκα και συμμετείχε πλήθος κόσμου. Δύο ένοπλοι κατεβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα έχουν δεχτεί πυροβολισμούς εκ των οποίων τρία υπέκυψαν στα τραυματά τους. Ένας από τους ύποπτους για την επίθεση είναι μεταξύ των νεκρών, αναφέρει το 9News. Δύο πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία εκείνη την ώρα έχουν επίσης επιβεβαιωθεί νεκροί.
Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.
Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Χ φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους στην παραλία Μπόνταϊ να τρέπονται σε φυγή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί και σειρήνες αστυνομικών οχημάτων.
Μιλώντας στο BBC αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ήταν με τα παιδιά του στην εκδήλωση όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Είπε ότι δύο άνδρες ήταν σε μια γέφυρα και άρχισαν να πυροβολούν το πλήθος. Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχαν πτώματα στο έδαφος. Αυτός και τα παιδιά του κατάφεραν να ξεφύγουν και πήδηξαν στο αυτοκίνητο ενός φίλου τους και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Σημείωσε ότι ήταν «απίστευτο» ότι μια τέτοια ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να συμβεί σε μια εβραϊκή εκδήλωση στην Αυστραλία στις μέρες μας.
«Έχουμε ενημερωθεί για μια εξελισσόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Μπόνταϊ. Καλούμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στην περιοχή να ακολουθούν τις ενημερώσεις της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας», δήλωσε εκπρόσωπος του Αυστραλού πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι.
Η παραλία Bondi, στην ανατολική ακτή του Σίδνεϊ, έχει μήκος άνω των 3.000 ποδιών και είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Αυστραλίας.
