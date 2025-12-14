Αυστραλία: Τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς σε διάσημη παραλία του Σίδνεϊ

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ της Αυστραλίας μετά από τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ενόπλους τους οποίους και έχει συλλάβει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η τρομοκρατική επίθεση με τους πυροβολισμούς στην παραλία Μποντάι του Σίδνεϊ της Αυστραλίας έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης Ισραηλινών. Συγκεκριμένα στην παραλία πραγματοποιούνταν η εβραϊκή γιορτή Χανούκα και συμμετείχε πλήθος κόσμου. Δύο ένοπλοι κατεβηκαν από ένα βαν και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως εναντίον του κόσμου που ήταν στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον 10 άτομα έχουν δεχτεί πυροβολισμούς εκ των οποίων τρία υπέκυψαν στα τραυματά τους. Ένας από τους ύποπτους για την επίθεση είναι μεταξύ των νεκρών, αναφέρει το 9News. Δύο πολίτες που βρίσκονταν στην παραλία εκείνη την ώρα έχουν επίσης επιβεβαιωθεί νεκροί.

Η εφημερίδα Sydney Morning Herald έγραψε ότι υπάρχουν αναφορές για πολλούς πυροβολισμούς στη διάσημη αυτή παραλία της Αυστραλίας. «Όποιος βρίσκεται στο σημείο θα πρέπει να αναζητήσει καταφύγιο», τόνισε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στο Χ.