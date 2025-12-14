Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έκλεισε το τηλέφωνο στη Σίσσυ Χρηστίδου: «Το θεωρώ πολύ άγριο να υφίσταμαι επίθεση on air»

Καλεσμένη τηλεφωνικά στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ωστόσο ένας έντονος διάλογος με τον δημοσιογράφο Σωτήρη Μπολάκη την ώθησε στο να αποχωρήσει πρόωρα από τη συζήτηση…

Η επικεφαλής της «Πλεύρης Ελευθερίας» το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) βγήκε τηλεφωνικώς στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και κλήθηκε να τοποθετηθεί στην υπόθεση του «Φραπέ». Όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε ρήξη με τον Σωτήρη Μπολάκη και έκλεισε το τηλέφωνο στη Σίσσυ Χρηστίδου.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Σωτήρης Μπολάκης ρώτησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου γιατί όταν δέχτηκε απειλές από τον Γιώργο Ξυλούρη, δεν πήγε αμέσως στην αστυνομία για να υποβάλει μήνυση ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, αλλά αλλά το έκανε μετά τα μεσάνυχτα. Μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι δέχεται επίθεση από τον δημοσιογράφο και προτίμησε να κλείσει άρον άρον το τηλέφωνο στη Σίσσυ Χρηστίδου, θεωρώντας άδικη την κριτική που δεχόταν.

Αναλυτικά όλος ο διάλογος

Σωτήρης Μπολάκης: Θέλω να ρωτήσω, γιατί την ώρα που εκτοξεύτηκε αυτή η απειλή και ήταν μέσα στη Βουλή και θα είχατε και τη συνδρομή και του φρούραρχου αν χρειαστεί, δεν πήγατε ακριβώς από κάτω, στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος, να καταθέσετε αυτή τη μήνυση και ο Ξυλούρης να οδηγηθεί επιτόπου στο αυτόφωρο;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μα την ώρα που εκτοξεύτηκε αυτή η απειλή, εκτοξεύτηκε από τον Ξυλούρη μέσα στη Βουλή μπροστά στους αστυνομικούς. Εγώ βγαίνοντας από την επιτροπή με το που το πληροφορήθηκα, τον περίμενα να ξαναμπεί στην επιτροπή και την ώρα που έμπαινε, υπάρχει το βίντεο, θα το δείτε, τον ρωτάω…

Σωτήρης Μπολάκης: Ναι, σ’ αυτό λέω, γιατί δεν πήγατε στο τμήμα εκείνη την ώρα επ’ αυτοφώρω;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να φύγω εννοείτε από την εξεταστική και να πάω στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος, αυτή την απορία έχετε;

Σωτήρης Μπολάκης: Ναι αυτό λέω, γιατί φτάσατε μετά τα μεσάνυχτα, να παίρνετε τηλέφωνο το 100 και μου κάνει εντύπωση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι κύριε, ποιος είναι; Ο Σωτήρης Μπολάκης;

Σίσσυ Χρηστίδου: Ναι.

Σωτήρης Μπολάκης: Ο ίδιος.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ναι, Σωτήρη μου επειδή πάντα τέτοιες απορίες έχεις, άκου να δεις. Όταν γίνεται αυτόφωρο αδίκημα μπροστά σε αστυνομικούς, και μιλάμε για τους αστυνομικούς της Βουλής, ήταν υποχρεωμένοι πρώτα από όλα αυτοί να τον συλλάβουν. Στη συνέχεια ξεκίνησε η εξεταστική και το έθεσα αμέσως στην εξεταστική, που ήτανε επίσης αρμόδια να τον συλλάβει. Άρα δεν είναι ότι εγώ κάτι δεν έκανα, και μην αναπαράγετε την κακοποίηση προς τις καταγγέλλουσες, κάθε φορά που τους λένε “γιατί δεν έκανες αυτό”, “γιατί δεν έκανες εκείνο”.

Σωτήρης Μπολάκης: Έλεος κυρία Κωνσταντοπούλου, έλεος. Είναι μια απορία, τελικά καταλήξατε να πάτε σε τμήμα για να κάνετε μήνυση. Μπορούσατε να πάτε να πάτε να κάνετε τη μήνυση και να απαιτήσετε το αυτόφωρο. Εδώ είναι…

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με κοροϊδεύεις; Με κοροϊδεύεις; Έκανα τα πάντα, ήμουνα εκεί, το κατήγγειλα αμέσως.

Σωτήρης Μπολάκης: Εγώ κοροϊδεύω; Θα μου λέτε ότι κάνω ερωτήσεις οι οποίες είναι εις βάρος θυμάτων; Μα είναι δυνατόν;

Σίσσυ Χρηστίδου: Κι όμως, απαντήθηκε τώρα αυτό, απαντήθηκε.

Σωτήρης Μπολάκης: Είναι δυνατόν;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να απαντήσω;

Σωτήρης Μπολάκης: Ναι αλλά μην προσβάλλετε κυρία Κωνσταντοπούλου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όχι εσύ μην προσβάλλεις τη νοημοσύνη όλου του κόσμου.

Σωτήρης Μπολάκης: Τα εύλογα ερωτήματα, τα έχει όλος ο κόσμος κυρία Κωνσταντοπούλου. Είναι κακό που μπαίνουμε εμείς οι δύο σε αυτή τη διαδικασία. Σας το λέω πολύ ειλικρινώς γιατί στρέφεται η συζήτηση αλλού. Η συζήτηση θα ήτανε, ο Ξυλούρης να είναι στο αυτόφωρο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να απαντήσω Σίσσυ; Σωτήρη μου, είναι άθλιο αυτό που κάνεις!

Σίσσυ Χρηστίδου: Ας αποφύγουμε τους χαρακτηρισμούς, ας μην κάνουμε προσωπικές επιθέσεις τώρα, ούτε και για τον έναν ούτε και για τον άλλον.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συγγνώμη έκανα εγώ προσωπική επίθεση;

Σίσσυ Χρηστίδου: Όχι, όχι, λέω για το “άθλιο”, στο λέω, οφείλω να πω να μην χαρακτηρίζουμε… ας μην χαρακτηρίζουμε, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σίσσυ μου γι’ αυτό με πήρατε; Αλήθεια;

Σωτήρης Μπολάκης: Προσέβαλα εγώ την κυρία Κωνσταντοπούλου;

Σίσσυ Χρηστίδου: Μα σας έχουμε δώσει όλο τον χώρο, τώρα δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ένταση.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μπορώ να απαντήσω;

Σίσσυ Χρηστίδου: Βεβαίως.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χωρίς να μιλάει πάνω μου την ίδια ώρα ο Σωτήρης;

Σίσσυ Χρηστίδου: Ναι. Βεβαίως, έχετε τον λόγο.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ωραία. Εγώ θεωρώ λοιπόν, και δεν θεωρώ ότι πρόκειται για επίθεση και θέλω να μου επιτραπεί να το πω, γιατί αισθάνεται γενικώς ένα πολύ άσχημο σκηνικό. Εγώ θεωρώ άθλιο την ώρα που είναι καταγεγραμμένο ότι έκανα τα εξής: Πρώτον, με το που το έμαθα απευθύνθηκα σε όλους όσοι ήταν απ’ έξω και τους ζήτησα ενημέρωση. Δεύτερον, έπιασα τον Ξυλούρη τον ίδιο και του απευθύνθηκα εκείνη την ώρα και του ζήτησα να μου πει αν τα είπε. Και είναι καταγεγραμμένο στο βίντεο ότι εκείνη την ώρα αυτός με αποφεύγει, συνεχίζει να προχωρά ακριβώς σαν ένοχος. Τρίτον, μπήκα μέσα στην επιτροπή και το κατήγγειλα αμέσως. Τέταρτον, όταν ξεκίνησε να μεταδίδεται η επιτροπή, το ξανακατήγγειλα και ζήτησα να ερωτηθεί και να εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία. Πέμπτον, ζητούσα από κάθε μέλος της επιτροπής να τον ρωτήσει. Έκτον, όταν μου δόθηκε ο λόγος ξανά μετά από 40 λεπτά, τον ρώτησα η ίδια και ζήτησα τη σύλληψη του. Έβδομον, αφού τον άφησαν να φύγει, πήγα και έκανα αμέσως διάβημα στον Πρόεδρο της Βουλής και του είπα ότι ζητώ να ενημερωθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Όγδοον, έκανα δημόσια έκκληση από το περιστύλιο της Βουλής ζητώντας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάθε ευσυνείδητο εισαγγελέα να παρέμβει. Ένατον, πήρα το 100 ώρα 10:15 πια αφού δεν είχε παρέμβει κανείς και ζήτησα να έρθει περιπολικό. Δέκατον, πήγα στον τηλεοπτικό σταθμό και πάλι έκανα δημόσια έκκληση. Ενδέκατον, ξαναπήρα στο 100 επί 20 λεπτά, μίλησα με αστυνομικό, με διευθυντή, με ταξίαρχο και ζήτησα να ενημερωθεί ο εισαγγελέας. Ενδέκατον, ζήτησα να με ξαναπάρουνε πίσω να μου πούνε αν θα έρθει περιπολικό και αν θα επιληφθεί εισαγγελέας. Δωδέκατον, πήγα μία η ώρα τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα, κάθισα επί 5 ώρες μαζί με το μάρτυρα και έδωσα κατάθεση κι εγώ και εκείνος. Πραγματικά, υπάρχει κάποιος που λέει ότι είναι κάτι που δεν έκανα και ότι εκείνη την ώρα εγώ έπρεπε να φύγω από τη Βουλή και να πάω στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος;

Σίσσυ Χρηστίδου: Το θέμα είναι και η αστυνομία, γιατί για μένα και αυτό είναι πολύ σοβαρό κυρία Κωνσταντοπούλου, αφού εκτοξεύτηκαν αυτές οι απειλές μπροστά στους αστυνομικούς της Βουλής. Τι έκανε η αστυνομία γι’ αυτό; Μπροστά στους αστυνομικούς της Βουλής.