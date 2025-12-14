Ο Ιάσονας Φωτήλας στα Παλαιά Σφαγεία - Συνάντηση με Παύλο Σκούρα

Τα Παλαιά Σφαγεία επισκέφθηκε και ξεναγήθηκε ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά την πορεία των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στον χώρο.

Πρόκειται για έργα που αφορούν το Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του, το έργο βρίσκεται πλέον στο τέλος του χρονοδιαγράμματος, έπειτα από μια δύσκολη πορεία που είχε σημαδευτεί από αναβολές και καθυστερήσεις. Ο Υφυπουργός δεν παρέλειψε να αναφερθεί στα προβλήματα που είχαν προκύψει στο παρελθόν, τα οποία, όπως σημείωσε, είχαν οδηγήσει το έργο στο σημείο της πλήρους απένταξης.

Τόνισε ωστόσο ότι, με τη συστηματική προσπάθεια και την ουσιαστική στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, σε συνεργασία με την ΚΕΔΙΠ, κατέστη δυνατό να διασωθεί ένα μεγάλο μέρος του έργου και να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις σε έναν χώρο με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική αξία.

Σύμφωνα με τον Ιάσονα Φωτήλα, το ΥΠΠΟ συνεισφέρει καθοριστικά σε ένα έργο πνοής που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη. Όπως υπογράμμισε, τα Παλαιά Σφαγεία θα πρέπει να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν ως κόμβος δημιουργίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας για την Πάτρα.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι απομένουν ακόμη βήματα που πρέπει να γίνουν, με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, διαβεβαιώνοντας πως το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και ο ίδιος προσωπικά, θα συνεχίσουν να βρίσκονται παρόντες ώστε να δοθούν λύσεις στα αδιέξοδα και να ολοκληρωθεί το έργο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.