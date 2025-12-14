Παράταξη Καρπέτα: Ζητείται πλήρης λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και για πρόγραμμα πρόληψης

Ζητήματα διαφάνειας, ασφάλειας και αναπτυξιακού σχεδιασμού φέρνει προς συζήτηση η Περιφερειακή Παράταξη «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα», με επικεφαλής τον Κώστα Καρπέτα, στη συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Λογοδοσία για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» Κώστας Καρπέτας στη συνεδρίαση Λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, καταθέτει ερώτηση προς τον Περιφερειάρχη, ζητώντας αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενόψει και της οριστικής λήξης του προγράμματος το 2026.

Συγκεκριμένα ζητείται:

· Ο συνολικός αριθμός και ο κατάλογος των ενταγμένων έργων.

· Ο προϋπολογισμός κάθε έργου και το αντίστοιχο ποσό χρηματοδότησης.

· Η πορεία υλοποίησης, τα χρονοδιαγράμματα, καθώς και τυχόν καθυστερήσεις.

«Η ενημέρωσή μας αυτή είναι κρίσιμη τόσο για την άσκηση του ελεγκτικού μας ρόλου όσο και για τη διασφάλιση ότι η Περιφέρεια αξιοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος των πολιτών», σημειώνει χαρακτηριστικά στην ερώτησή του ο κ. Καρπέτας.

Ερωτήματα για τη συμμετοχή ιδιωτικού εργαστηρίου της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας σε πρόγραμμα πρόληψης

Παράλληλα, ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Μαζί Αλλάζουμε – Δυτική Ελλάδα» (Π.Ε. Αχαΐας) Δημήτρης Κωστακιώτης καταθέτει ερώτηση προς την Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας Άννας Μαστοράκου, με αφορμή την επερώτηση των Βουλευτών Αχαΐας Αθανασίας Αναγνωστοπούλου και Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, καθώς και δημοσίευμα της εφημερίδας Documento (Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025), που αφορούν καταγγελίες για τη συμμετοχή ιδιωτικού εργαστηρίου πυρηνικής ιατρικής «Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ», ιδιοκτησίας της Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ταμείου Ανάκαμψης («Σπύρος Δοξιάδης – Πρόληψη Καρδιαγγειακού Κινδύνου»).

Η ερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου ζητά σαφείς απαντήσεις για:

· τη διαδικασία αδειοδότησης και συμμετοχής του εργαστηρίου στο πρόγραμμα,

· τα οικονομικά δεδομένα και τις αποζημιώσεις ανά εξέταση,

· τη νομιμότητα της συμμετοχής, με βάση τις εγκυκλίους της ΗΔΙΚΑ και τις γνωμοδοτήσεις του Υπουργείου Υγείας,

· καθώς και τις ενέργειες που έγιναν για την προστασία του κύρους του θεσμικού ρόλου της Αντιπεριφερειάρχη.

Στην ίδια συνεδρίαση, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Δημήτριος Μασούρας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) φέρνει στη συνεδρίαση τις εκτεταμένες πλημμύρες που έπληξαν τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας τον Νοέμβριο του 2025, με σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές και αναδεικνύονται οι ευθύνες της Περιφέρειας για την απουσία ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών έργων και σχεδιασμού.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σάββας Αυγέρης (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας) θέτει το ζήτημα της επικίνδυνης κατάστασης τμημάτων της επαρχιακής οδοποιίας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, με έμφαση στους άξονες Εμπεσός – Περδικάκι και Πενταλόφου – Γέφυρα Αχελώου – Πατιόπουλο.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κώστας Διαμαντόπουλος (Π.Ε. Ηλείας) θέτει το ζήτημα της λειτουργικής κατάστασης και της μελλοντικής αξιοποίησης του Φράγματος και της Λίμνης Πηνειού, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Ηλεία.