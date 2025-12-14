Κυριάκος Μητσοτάκης για αγρότες: Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα

Στις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών και στην άρνησή τους στην πρόσκληση που τους απηύθυνε για ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα της Δευτέρας αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , στην ανάρτησή του στο Facebook το πρωί της Κυριακής (14.12.25) με τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

«Με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

«Από την πλευρά μου, επαναλαμβάνω ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Κάτι που έκαναν, πρόσφατα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Παράλληλα, η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια», επισημαίνει.

Για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ σημειώνει πως «η τολμηρή αυτή απόφασή μας ξεβόλεψε αρκετούς που είχαν συνηθίσει να δρουν αξιοποιώντας τα κενά και τις δυσλειτουργίες του παλαιού συστήματος. Λυπάμαι, αλλά αυτή η παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών θα πρέπει να πάψει».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του αναφέρεται στην εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup, κάνοντας λόγο για «μία μεγάλη εθνική και συλλογική επιτυχία, αδιανόητη μέχρι πριν από λίγα χρόνια».

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Καλημέρα! Αυτή η ανασκόπηση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά, παρά από την είδηση της ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Μία μεγάλη εθνική και συλλογική επιτυχία, αδιανόητη μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Η εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, είναι άκρως τιμητική για τη χώρα και προσωπικά για τον ίδιο. Δεν ήταν ούτε αυτονόητη, ούτε εύκολη, ιδίως για ένα κράτος-μέλος που βρισκόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια στο περιθώριο της ΕΕ, αντιμετωπιζόταν ως «μαύρο πρόβατο και αδύναμο κρίκος», τελούσε υπό επιτήρηση και βρισκόταν εκτός επενδυτικής βαθμίδας. Και όμως, θέσαμε φιλόδοξους και ταυτόχρονα ρεαλιστικούς στόχους, εργαστήκαμε με σχέδιο και συνέπεια, και πετύχαμε την ανάταξη της οικονομίας και της αξιοπιστίας της χώρας μας, χάρη στις πολιτικές που εφαρμόζουμε από το 2019 και μετά. Γίναμε «παράδειγμα και έμπνευση». Και αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αλλά επίσημων φορέων, οργανισμών και πολιτικών παραγόντων από μεγαλύτερες και ισχυρότερες χώρες. Παρά τα προβλήματα που ασφαλώς εξακολουθούν να υπάρχουν, είναι μια απόδειξη ότι η χώρα αλλάζει πίστα. Και αυτή ακριβώς η αλλαγή είναι που μας επιτρέπει σήμερα να μιλάμε με αυτοπεποίθηση για το επόμενο βήμα.

Για όσα έχουμε πετύχει το 2025 αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και για τις κυβερνητικές προτεραιότητες της επόμενης χρονιάς, θα μιλήσω αναλυτικά την Τρίτη στη Βουλή, στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Μέχρι τότε, όμως, αξίζει να σταθώ σε μια σημαντική απόφασή μας, που αφορά τους πληγέντες της Μάνδρας και της τραγωδίας στο Μάτι. Στο εξής, οι οικογένειες όσων χάθηκαν, οι τραυματίες και οι εγκαυματίες θα λαμβάνουν ειδική σύνταξη 1.700 ευρώ. Παράλληλα, θωρακίζονται οι δικαστικές αποζημιώσεις που τους έχουν επιδικαστεί, χωρίς αστερίσκους και εξαιρέσεις. Και διαγράφονται όλες οι οφειλές τους προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν σβήνεται ο πόνος ούτε ξεχνιέται η απώλεια. Όμως το κράτος οφείλει να στέκεται σταθερά δίπλα σε όσους δοκιμάστηκαν, με συνέπεια και χωρίς εκκρεμότητες. Πρόκειται για την ίδια θεσμική φροντίδα με εκείνη που εξασφαλίσαμε ως κυβέρνηση για τους πληγέντες στο δυστύχημα των Τεμπών. Και είναι σημαντικό ότι αυτή η νομοθετική μας πρωτοβουλία ψηφίστηκε με εξαιρετικά ευρεία πλειοψηφία, η οποία σπάνια καταγράφεται στα κοινοβουλευτικά χρονικά.

Με την ίδια συνέπεια, προχωρούμε και σε παρεμβάσεις που αφορούν τη διαχρονική δικαιοσύνη του ασφαλιστικού συστήματος. Μία από αυτές αφορά την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου, ένα ζήτημα που επηρέαζε χιλιάδες συνταξιούχους και δεν τους επέτρεπε να δουν αυξήσεις, όπως όλοι οι υπόλοιποι. Με τροπολογία που ψηφίστηκε την Τετάρτη από τη Βουλή, περίπου 670 χιλιάδες συνταξιούχοι θα αρχίσουν από 1η Ιανουαρίου να βλέπουν αυξήσεις. Το 2026, με την κατάργηση του 50% του συμψηφισμού, θα λάβουν το 50% της ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση, καθώς ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως. Στηρίζουμε έμπρακτα τους συνταξιούχους, με καθαρές λύσεις, διαφάνεια και σεβασμό. Θυμίζω τα 250 ευρώ που ήδη έλαβαν 1,4 εκ. χαμηλοσυνταξιούχοι, άποροι υπερήλικες και άτομα με αναπηρία ως μόνιμη πλέον ενίσχυση, την αύξηση κατά 2,4% από 1/1/2026 για 2,5 εκ. συνταξιούχους και το επιπλέον όφελος που θα έχουν στο διαθέσιμο εισόδημα τους από τη νέα μείωση των φορολογικών συντελεστών.

Αλλάζω, τώρα, εντελώς θέμα και έρχομαι στο πεδίο των αγροτικών κινητοποιήσεων, όπου η θέση μου είναι σαφής: τα μπλόκα που εκ των πραγμάτων στρέφονται εναντίον άλλων κοινωνικών ομάδων, δεν υπηρετούν τα αιτήματα των αγροτών. Αντίθετα, τα υπονομεύουν. Ενώ οι καταλήψεις δρόμων και άλλων δημόσιων υποδομών που ανήκουν σε όλους, δεν είναι υπεύθυνες ενέργειες. Αλλά κινήσεις που βλάπτουν τη χώρα. Και, ασφαλώς, τις τοπικές οικονομίες στην περιφέρεια.

Με έκπληξη, μάλιστα, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία.

Από την πλευρά μου, επαναλαμβάνω ότι η πόρτα της κυβέρνησης μένει ανοιχτή σε όσους γεωργούς και κτηνοτρόφους θέλουν να συναντηθούν είτε μαζί μου, είτε με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα. Κάτι που έκαναν, πρόσφατα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Παράλληλα, η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψιν κάθε δίκαιο αίτημα. Έτσι, ήδη μελετά μία δέσμη επιπλέον μέτρων ενίσχυσης. Πάντα, όμως, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της εθνικής οικονομίας και σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Μέτρα τα οποία κυρίως θα βασίζονται σε πόρους από την ανακατανομή των αδιάθετων ποσών τα οποία προέκυψαν από το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι φανερό, άλλωστε, ότι δεν θα μπορούσε η θετική ανταπόκριση στο αίτημα μιας επιμέρους κοινωνικής κατηγορίας να εκτροχιάσει τη θετική οικονομική πορεία ολόκληρης της χώρας. Όπως φανερό είναι και πως κανένα μέτρο έξω από τα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν θα μπορούσε να σταθεί στις Βρυξέλλες.

Αδιαπραγμάτευτη, πάντως, παραμένει η θέση μου για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω της ένταξής του στην ΑΑΔΕ. Κι αυτό, γιατί πρόκειται για τον καταλύτη που θα εκσυγχρονίσει συνολικά τον πρωτογενή τομέα στη χώρα. Με αποτέλεσμα από τη μία πλευρά, τα κοινοτικά κονδύλια να ενισχύουν, επιτέλους, την εθνική παραγωγή. Αλλά και οι έντιμοι αγρότες να εισπράττουν, κάθε χρόνο, περισσότερα χρήματα. Φαίνεται, όμως, ότι η τολμηρή αυτή απόφασή μας ξεβόλεψε αρκετούς που είχαν συνηθίσει να δρουν αξιοποιώντας τα κενά και τις δυσλειτουργίες του παλαιού συστήματος. Λυπάμαι, αλλά αυτή η παθογένεια 40 ετών και διακομματικών ευθυνών θα πρέπει να πάψει. Κανείς, άλλωστε, δεν θέλει κάποιοι επιτήδειοι να ζουν σε βάρος τίμιων επαγγελματιών, αλλά και σε βάρος του ίδιους του Κράτους. Είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει, νομίζω και την αντιπολίτευση η στάση της οποίας εμφανίζεται αντιφατική: ενώ από καιρό καταγγέλλει τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα που η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρούν στη μεταρρύθμισή του, εκείνη αντιδρά. Και, βέβαια, δεν απαντά σε αυτό που ρωτούν όλοι οι πολίτες: θέλει τους δρόμους κλειστούς ή ελεύθερους σε όλους;