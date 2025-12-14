Χωρίς τέλος το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου Αλέξη

Εντατικές έρευνες στην Κρήτη για τον εντοπισμό του ειδικευόμενου γιατρού - Τι λέει ο πατέρας του «Από την Κυριακή που μας πέρασε, γύρω στις 8:00 το βράδυ, μιλήσαμε τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχω επικοινωνήσει ξανά με τον γιο μου . Την ίδια ημέρα μού είχε ζητήσει να πάω να τον δω στις 16:00, γιατί αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και ήθελε να μιλήσουμε.

Όπως επισημαίνουν οι οικείοι του, τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε ένα προσωπικό ζήτημα - το οποίο δεν αποκλείεται να σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Από το βράδυ της Κυριακής 7 Δεκεμβρίου 2025, οπότε χάθηκαν τα ίχνη του , οι αρχές σε συνεργασία με την οικογένεια και τους συναδέλφους του επιχειρούν να ρίξουν φως στην υπόθεση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν σαφή συμπεράσματα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη , η εξαφάνιση του οποίου έχει σημάνει συναγερμό από το Ηράκλειο έως τα Χανιά.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex8wo0f5he1" ></iframe> </div>

»Το βράδυ, περίπου στις 23:00, τον κάλεσα από τη Θεσσαλονίκη, όμως δεν μου απάντησε. Το τηλέφωνό του ήταν κλειστό και από τότε αγνοείται. Αργότερα ενημερωθήκαμε ότι το αυτοκίνητό του βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων», ανέφερε.

Την ίδια ώρα συμπλήρωσε, μιλώντας στο neakriti.gr, πως «του είχα πει, για να μην στεναχωριέται, να πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητό του προς Ρέθυμνο ή Χανιά, ώστε να περάσει η ώρα μέχρι να έρθω. Δεν ξέρω τι σκεφτόταν, τι τον απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Γενικά είχε την τάση να βγαίνει μόνος του».

Σε ερώτηση αν αντιμετώπιζε κάποιο επαγγελματικό ή προσωπικό πρόβλημα, ο ίδιος απάντησε: «Μπορώ να πω ότι υπήρχε κάτι, αλλά όχι κάτι σοβαρό στον επαγγελματικό χώρο. Είχε και ένα προσωπικό ζήτημα, το οποίο αντιμετώπιζε εδώ και τρία χρόνια με πολύ καλό τρόπο. Ήταν πολύ μάχιμος γιατρός στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο».

Και συνέχισε, λέγοντας: «Μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη είχε εφημερία, την Παρασκευή εργάστηκε κανονικά και ήταν προγραμματισμένο να πάει για βάρδια τη Δευτέρα. Όμως την Κυριακή εξαφανίστηκε».

Ο ίδιος αναφέρει: «Δεν θέλω να πάει το μυαλό μου στο κακό, αλλά δεν μπορώ και να το αποκλείσω. Στο παρελθόν έχει εξαφανιστεί δύο φορές, όμως εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα. Τη μία φορά τον βρήκαν λιμενικοί επιστρέφοντας από την Κρήτη με πλοίο και τη δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη».

«Το μόνο που θέλω είναι να ελπίζω ότι το παιδί μου είναι ζωντανό. Παρακαλώ θερμά, από τα βάθη της καρδιάς μου, όποιος τον έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε, να ενημερώσει την Αστυνομία ή οποιοδήποτε μέσο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, για το καλό του παιδιού μου. Ευχόμαστε να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Το ίδιο εύχονται και οι συνάδελφοί του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο».

Η είδηση της εξαφάνισής του έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, με συναδέλφους του να μιλούν για έναν ιδιαίτερα αγαπητό επιστήμονα.

Σαρώνουν την περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά οι Αρχές

Κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζουν να σαρώνουν την περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά όπου εστιάζουν οι αναζητήσεις και όχι μόνο, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο του βρέθηκε στο χωριό Φρές του Δήμου Αποκορώνου, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο άλλο αντικείμενο ή ίχνος του 33χρονου που να οδηγεί σε κάποιο αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί και στο παρελθόν αλλά για μικρό χρονικό διάστημα.

Θρίλερ με την εξαφάνισή του, εκδόθηκε Silver Alert για τον Αλέξη Τσικόπουλο

Το βράδυ της Παρασκευής (12/12) ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, και μετά τη δήλωση εξαφάνισης στις αρμόδιες Αρχές, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη επικοινωνίας ή εντοπισμού του.