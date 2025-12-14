Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΠΟΕΣΥ κατά του πρώτου AI δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ: Έντονες αντιδράσεις για την αντικατάσταση δημοσιογράφων από τεχνολογία

ΠΟΕΣΥ κατά του πρώτου AI δελτίου ειδήσεω...

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών

Την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών ( ΠΟΕΣΥ) προκάλεσε η επιλογή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ να παράγει και να εκπέμψει το πρώτο δελτίο ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση στο οποίο αντικαταστάθηκε η φωνή και ο λόγος δημοσιογράφων από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε σχετική της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών τονίζει ότι «ουδείς και ουδεμία υποχρεούται να «δανείσει» τη φωνή ή την εικόνα του/της για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης».

«Ασπίδα, ενάντια σε επικίνδυνες, για τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία, υποκαταστάσεις, αποτελεί ο Κώδικας δεοντολογίας για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από δημοσιογράφους»
Την αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών προκάλεσε η επιλογή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ να παράγει και να εκπέμψει το πρώτο δελτίο ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση στο οποίο αντικαταστάθηκε η φωνή και ο λόγος δημοσιογράφων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Σε σχετική της ανακοίνωση, που δημοσιοποίησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας Δημήτρης Χορταργιάς, η ομοσπονδία των δημοσιογράφων δηλώνει την κάθετη αντίθεση του κλάδου και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «υδείς και ουδεμία υποχρεούται να “δανείσει” τη φωνή ή την εικόνα του/της για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης» και ότι «σπίδα, ενάντια σε επικίνδυνες, για τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία, υποκαταστάσεις, αποτελεί […] ο Κώδικας δεοντολογίας για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από δημοσιογράφους».

Ειδήσεις Τώρα

MadWalk 2025: Ξεχώρισε η στιγμή που η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε στη σκηνή με την κόρη της

Τα κλάματα των συνεργατών της Τέιλορ Σουίφτ για το μπόνους $197 εκ. που τους έδωσε

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ουδέποτε του ζητήθηκε να επιδείξει άδεια οδήγησης που νομίμως κατέχει»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Τεχνητή Νοημοσύνη

Ειδήσεις