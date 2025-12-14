ΠΟΕΣΥ κατά του πρώτου AI δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ: Έντονες αντιδράσεις για την αντικατάσταση δημοσιογράφων από τεχνολογία

Την έντονη αντίδραση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών ( ΠΟΕΣΥ) προκάλεσε η επιλογή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ να παράγει και να εκπέμψει το πρώτο δελτίο ειδήσεων στην ελληνική τηλεόραση στο οποίο αντικαταστάθηκε η φωνή και ο λόγος δημοσιογράφων από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σε σχετική της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών τονίζει ότι «ουδείς και ουδεμία υποχρεούται να «δανείσει» τη φωνή ή την εικόνα του/της για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης».

«Ασπίδα, ενάντια σε επικίνδυνες, για τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία, υποκαταστάσεις, αποτελεί ο Κώδικας δεοντολογίας για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από δημοσιογράφους»

Σε σχετική της ανακοίνωση, που δημοσιοποίησε και ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας Δημήτρης Χορταργιάς, η ομοσπονδία των δημοσιογράφων δηλώνει την κάθετη αντίθεση του κλάδου και επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «υδείς και ουδεμία υποχρεούται να “δανείσει” τη φωνή ή την εικόνα του/της για τη χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης» και ότι «σπίδα, ενάντια σε επικίνδυνες, για τη δημοσιογραφία και τη δημοκρατία, υποκαταστάσεις, αποτελεί […] ο Κώδικας δεοντολογίας για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από δημοσιογράφους».