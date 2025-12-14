MadWalk 2025: Ξεχώρισε η στιγμή που η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε στη σκηνή με την κόρη της

Τα MadWalk προβλήθηκαν στο Mega και η βραδιά είχε πολλά highlights

Τα MadWalk by Three Cents προβλήθηκαν αποκλειστικά στο MEGA. Οι τηλεθεατές απόλαυσαν λαμπερά catwalks με δημιουργίες από κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, καθώς και επιβλητικά performances από δημοφιλείς καλλιτέχνες. Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν στα MadWalk, που μεταδόθηκαν από το MEGA ήταν όταν η Ήβη Αδάμου εμφανίστηκε στη σκηνή. Η γνωστή τραγουδίστρια πλαισιώνει το catwalk 5226 by Celia Kritharioti, ερμηνεύοντας τα «All I Want for Christmas» και «Χριστούγεννα».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex8wo0f5he1" ></iframe> </div>

Η Ήβη Αδάμου, φορώντας μια δημιουργία της Σήλιας Κριθαριώτη, έφερε στη σκηνή το πνεύμα των Χριστουγέννων, ερμηνεύοντας αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, όπως τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή και το διάσημο «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey. Μόλις τελείωσε το τραγούδι, η κόρη της, η μικρή Ανατολή Κουινέλη, που βρισκόταν στη σκηνή πλησίασε την Ήβη Αδάμου και τότε εκείνη της έδωσε ένα φιλί γεμάτο αγάπη.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dekeopdcyo21" ></iframe> </div>

Στην έναρξη του σόου, η οικοδέσποινα της βραδιάς, Βίκυ Καγιά, έκοψε την ανάσα με το catwalk της και έκανε ένα εντυπωσιακό χορευτικό με τον Σάκη Ρουβά στην έναρξη του show, ενώ ο τραγουδιστής παρουσίασε για πρώτη φορά το νέο του τραγούδι με τίτλο «Έρωτας σκοτεινός».

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex2lqp5ln35" ></iframe> </div>

Η Βίκυ Καγιά είχε τον ρόλο της παρουσιάστριας του fashion & music project και μαζί με τον Σάκη Ρουβά υποδέχτηκαν το κοινό στη σκηνή των MadWalk 2025. Επίσης, στο act του Tso, η παρουσιάστρια εντυπωσίασε για ακόμα μία φορά με το catwalk της και έγινε… ένα με τους χορευτές!

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dexdh1w4uy2x" ></iframe> </div>

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίστηκε στη σκηνή, συνοδευόμενος από το Λύκειο Ελληνίδων, για το πρώτο MadWalk of Fame. Η στιγμή ήταν γεμάτη συγκίνηση και λάμψη, καθώς το MadWalk παρουσίασε για πρώτη φορά μια τιμητική βράβευση που φωτίζει τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ελληνική μόδα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex3jxjewz6p" ></iframe> </div>

Επίσης, ξη πρώτη τιμώμενη του MadWalk of Fame ήταν η Calliope, ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Θαλασσογραφία», προκαλώντας συγκίνηση, χειροκροτήματα και μαγικές εικόνες. Από την άλλη, μία ανατρεπτική εμφάνιση έκανε και η Τάμτα για το fashion show της Melisa Minca. Με το τραγούδι «Soma Daneiko», η γνωστή τραγουδίστρια παρουσίασε ένα μοναδικό performance που επιμελήθηκε ο Bill Roxeno.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dexdptcpfqk1" ></iframe> </div>

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex33ydt1nvt" ></iframe> </div>

Από την άλλη, η Evangelia έκλεψε τα βλέμματα όταν εμφανίστηκε με ολόσωμη δαντέλα στη σκηνή.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex30ave91n5" ></iframe> </div>

Παράλληλα, η Gaia Mercuri εμφανίστηκε σε ένα δυναμικό show με πολλά urban vibes.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dex1p6ehbkox" ></iframe> </div>