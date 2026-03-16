Η Κλέλια Ανδριολάτου στο πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Το 34ο ετήσιο πάρτι του Έλτον Τζον για τα φετινά βραβεία Όσκαρ πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15.0.3.2026), στο West Hollywood Park στο Λος Άντζελες και όλα τα αστέρια του Χόλιγουντ ήταν εκεί. Ανάμεσά τους βρέθηκε και η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η νεαρή Ελληνίδα ηθοποιός ταξίδεψε ως την άλλη πλευρά του Ατλαντικού πριν από μερικές ημέρες και εφόσον της δόθηκε η δυνατότητα δε θα μπορούσε να αρνηθεί την πρόσκληση το καθιερωμένο πάρτι του Έλτον Τζον με αφορμή την τελετή των Όσκαρ. Μάλιστα, η Κλέλια Ανδριολάτου για τη λαμπερή αυτή εκδήλωση επέλεξε να εντυπωσιάσει φορώντας ένα μαύρο φόρεμα.

Τη Δευτέρα (16.03.2026), η ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες και βίντεο από όσα έγιναν στο πάρτι.

«Το πάρτι του Έλτον Τζον για τα Όσκαρ 2026. Γιορτάζοντας τη χαρά και την επιτυχία των καλλιτεχνών… εκείνων που συνεχίζουν να ονειρεύονται, να προσπαθούν, να εργάζονται σκληρά και να πετυχαίνουν», έγραψε η γνωστή ηθοποιός ως λεζάντα στην ανάρτησή της στα αγγλικά.