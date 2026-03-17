Η λάμψη του Οίκου Bulgari στην Παραμυθιά

Με «πρωταγωνιστή» την οικογένεια του Σωτηρίου Βούλγαρη, ιδρυτή του Οίκου κοσμημάτων Bulgari που «κατέκτησε» τον κόσμο, η γενέτειρά του, η μικρή κωμόπολη της Παραμυθιάς στη Θεσπρωτία, αποκτά μια νέα ταυτότητα Πολιτισμού.

Το εμβληματικό πέτρινο κτήριο, άλλοτε Σχολείο που η οικοδόμησή του το 1937, ήταν η εκπλήρωση της επιθυμίας του Σωτηρίου Βούλγαρη, ανοίγει και πάλι την πόρτα του, ως πολυχώρος Πολιτισμού προκειμένου να αναδείξει τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Οι απόγονοι του Σωτηρίου Βούλγαρη σέβονται τις παρακαταθήκες του. Μπορεί να έφτασε στην κορυφή, ποτέ όμως δεν ξέχασε τα παιδικά του χρόνια και τις δυσκολίες στην Παραμυθιά. Οι γιοι του, Κωνσταντίνος και Γεώργιος δώρισαν το 1932, το ποσό των 1.075.000 δραχμών για την ανέγερση του Σχολείου.

Το οικόπεδο, αγόρασε η κοινότητα, ενώ για την αποπεράτωσή του συνέβαλε και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το έργο ανατέθηκε σε αρχιτέκτονα από την Αθήνα το 1932 και έτσι έγινε πράξη, το όραμα των δωρητών. Το Σχολείο Βούλγαρη λειτούργησε για πολλά χρόνια μέχρι το 2009 και συνδέθηκε με ιστορικά γεγονότα της Παραμυθιάς.

Το 1974, κατα τα αποκαλυπτήρια της προτομής του, στον χώρο του Σχολείου, η εγγονή του Άννα Βούλγαρη Καλισσόνι, θα καταθέσει:

«....Η σκέψη μας δεν έπαψε ποτέ να στρέφεται στην Παραμυθιά την αγαπημένη γη των προγόνων μας. Επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω όλους πως μπορεί να ζούμε σε μία ξένη χώρα, αλλά σύμφωνα με τα διδάγματα των πατέρων μας, η φωνή του ελληνικού αίματος, δεν έχει σβήσει στις καρδιές μας. Και ιδιαίτερα χαιρόμαστε, όταν μέσα στη ροή της καθημερινής ζωής συνειδητοποιούμε πολλές φορές, ότι σκεφτόμαστε και αισθανόμαστε ,σαν Έλληνες, σαν Ηπειρώτες, σαν Παραμυθιώτες...»

Το εγχείρημα για την επαναλειτουργία του κτηρίου Βούλγαρη ως πολυχώρου Πολιτισμού αγκαλιάζει και υποστηρίζει η οικογένεια Βούλγαρη.

Ο Πολυχωρος, είναι πλέον έτοιμος να υποδεχτεί επισκέπτες ωστόσο τα εγκαίνια αναμένεται να γίνουν στο άμεσο μέλλον. Αξιοποιήθηκαν σύγχρονες πρακτικές, με εκθεματικές επιφάνειες, αναπαραστάσεις ψηφιακές οπτικοακουστικές εφαρμογές, ώστε ο επισκέπτης να έχει συναρπαστικές αφηγηματικές διαδρομές.

Ο 1ος όροφος του Πολιτιστικού Πολυχώρου, είναι αφιερωμένος στην οικογένεια Βούλγαρη, ενώ στον 2ο, συναντάμε μια εκθεσιακή αφήγηση της ιστορίας, της μυθολογίας της φύσης των τοπόσημων αλλά και των σημαντικών προσωπικοτήτων του τόπου και των έργων τους.

Ο δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως το έργο αναμένεται να δώσει πνοή, ζωντάνια στην Παραμυθιά. Όπως είπε, η οικογένεια Βούλγαρη είναι ενήμερη για την ολοκλήρωσή του, είχαν επισκεφτεί πέρυσι τον Μάιο την Παραμυθιά και τώρα αναμένεται να ορίσουν την ημερομηνία άφιξής τους στην κωμόπολη ώστε να γίνουν τα εγκαίνια.