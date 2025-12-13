Στέργιος Μικρούτσικος: Προσπαθώ να μην σκέφτομαι το βαρύ όνομα που κουβαλάω

Tην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου ο Στέργιος Μικρούτσικος, ο γιος του Θάνου Μικρούτσικου και της Μαρίας Παπαγιάννη.

Ο Στέργιος είναι ηθοποιός και μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;»

«Προς το παρόν εργάζομαι ως ηθοποιός, αλλά γενικά με ενδιαφέρει το θέατρο και ο κινηματογράφος. Δεν γνωρίζω ακόμα πού θα καταλήξει αυτό, μπορεί και στη σκηνοθεσία», δήλωσε αρχικά ο Στέργιος Μικρούτσικος.

«Προφανώς και σκέφτομαι μέσα στην ημέρα ότι έχω κάτι να αποδείξω, ότι αξίζω, λόγω του ονόματος που κουβαλάω. Αλλά επιμένω στο ότι προσπαθώ να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα που πιστεύω ότι έχουν σημασία και να μην ασχολούμαι τόσο πολύ εν τέλει με τον εαυτό μου. Αν έλεγα ότι δεν με αγχώνει η σύγκριση θα ήταν ψέμα, σίγουρα με αγχώνει», πρόσθεσε.

«Ο πατέρας μου δεν ζούσε όταν αποφάσισα να γίνω ηθοποιός. Ίσως το άκουσε τελευταία στιγμή, αλλά δεν το είχαμε συζητήσει», εξομολογήθηκε στη συνέχεια για τον αξέχαστο συνθέτη