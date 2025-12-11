Έρχονται 16 νέες παραγωγές το 2026

Τα κανάλια βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη με συνολικά έξι νέες σειρές και δέκα ψυχαγωγικά φορμάτ.

Τι θα δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν, σύμφωνα με την Reallife.

Εν μέσω καυτού ανταγωνισμού, τα κανάλια επενδύουν σε νέα προγράμματα που αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της σεζόν. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί ανεβάζουν ακόμα υψηλότερα το «ποντάρισμα» με νέες προτάσεις σε επίπεδο μυθοπλασίας, σόου και τηλεπαιχνιδιών. Συνολικά 16 τηλεοπτικά προγράμματα θα ριχτούν στη μάχη της τηλεθέασης από τις αρχές του 2026, εμπλουτίζοντας την prime time και όχι μόνο.

Δυναμικά θα «χτυπήσει» στο δεύτερο μισό της σεζόν ο ΑΝΤ1 με τέσσερις νέες προσθήκες. Στη βραδινή ζώνη επιστρέφει με την πολυαναμενόμενη εκπομπή-σόου «Moments» η Ζέτα Μακρυπούλια, με πρώτους καλεσμένους, μεταξύ άλλων, τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τη Μαρία Μπεκατώρου. Στην prime time του ΑΝΤ1 αναμένεται προσεχώς και η νέα κωμική σειρά «Σούπερ ήρωες» με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο. Την απογευματινή ζώνη του Σαββατοκύριακου θα ενισχύσει το νέο τηλεπαιχνίδι-ριάλιτι με μεσίτες «Flathunters», που αναμένεται τον Φεβρουάριο, ενώ στο μενού του ΑΝΤ1 είναι πιθανό να ενταχθεί και το «Κάτι ψήνεται».

Με νέες προτάσεις θα ανανεώσει το πρόγραμμά του και το Star. Εκτός από το «MasterChef», στη βραδινή ζώνη έρχεται στις αρχές του 2026 το τηλεπαιχνίδι-σόου με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, «Το κλαμπ του 1%», που ξεκινά σύντομα γυρίσματα. Σε φάση προετοιμασίας και αναζήτησης παρουσιαστή βρίσκεται το τηλεπαιχνίδι «Lingo», που ενδέχεται να βγει στον αέρα του Star μετά το Πάσχα.

Το μενού της μυθοπλασίας θα εμπλουτίσει το Mega, που κρατά για το δεύτερο μισό της σεζόν τη σειρά «Οι αθώοι». Η δραματική σειρά εποχής, εμπνευσμένη από πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο.

Ο Alpha, που βλέπει όλες τις σειρές του να σημειώνουν ικανοποιητικά ποσοστά τηλεθέασης, εξετάζει το ενδεχόμενο να ενισχύσει τη βραδινή ζώνη με τη νέα οικογενειακή κωμωδία «Σ’ αγαπώ, μπαμπά» με τον Αναστάση Ροϊλό και τον Βασίλη Μηλιώνη.

Στη μυθοπλασία εστιάζουν και οι «ενέσεις» ανανέωσης της ΕΡΤ. Στην prime time της ΕΡΤ1 αναμένονται η δραματική σειρά εποχής «Από ήλιο σε ήλιο», η κωμική σειρά με στοιχεία σάτιρας «TV land» και το νέο project αυτοσχεδιασμού με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Εντονότερη ενεργοποίηση της ψυχαγωγίας αναμένεται στο Open. Από τη νέα χρονιά αναμένεται στο καθημερινό πρόγραμμα ο «Αδύναμος κρίκος» με τη Μαρία Μπακοδήμου, ενώ από τον Φεβρουάριο είναι στα σκαριά η επαναφορά του «Just the 2 of us».

Τέλος, με τη γνωστή συνταγή του «Survivor» επιστρέφει τον Ιανουάριο ο ΣΚΑΪ, εισάγοντας, παράλληλα, στην απογευματινή ζώνη το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest».