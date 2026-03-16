Μαρία Μπεκατώρου: Η στιγμή που παίκτρια του «The Chase» συγκίνησε την παρουσιάστρια

Μία κάπως αμήχανη και έντονα συναισθηματική φορτισμένη στιγμή είχε η Μαρία Μπεκατώρου στο νέο επεισόδιο του «The Chase» που προβλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (16.03.2026).

Μία παίκτρια, η Δήμητρα λίγο πριν αρχίσει η καταδίωξη στο «The Chase» αποκάλυψε τον λόγο που θέλει να κερδίσει χρήματα, προκαλώντας την έντονη συγκίνηση της Μαρία Μπεκατώρου. Για την ακρίβεια, είπε ότι θέλει να βοηθήσει τη μητέρα της που πάσχει από άνοια.

«Τα χρήματα θα ήθελα να τα διαθέσω για να έχει μια αξιοπρεπή καθημερινότητα η μανούλα μου που είναι ανοϊκή, αλλά δυστυχώς ανασφάλιστη υπερήλικας. Μέλημά μου είναι, όσο μπορώ, να τη βοηθώ και να εύχομαι στον Θεό να μη φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην μπορώ να κάνω εγώ κάτι για εκείνη», δήλωσε η παίκτρια.

«Τώρα με συγκίνησες πάρα πολύ. Θα το ξεπεράσουμε αυτό το συναίσθημα τώρα, γιατί πρέπει να παίξουμε», είπε φανερά συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου.