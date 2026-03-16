Σωτήρης Τσαφούλιας: Το “ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα

Για τις σειρές που έχει κάνει, για τις συμβουλές που δίνει στην κόρη του και για τη σχέση του με τη Θρησκεία μίλησε μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Τσαφούλιας στην εκπομπή « The2nightshow» του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
Αναφερόμενος στις σειρές του που έχουν σαρώσει είπε: «Θα σου πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι λόγω συνθηκών και προσωπικών μου θεμάτων θεωρώ ότι δεν έχω κάνει ακόμα το “αριστούργημά” μου. Αν σταματήσω σήμερα και έπρεπε να το διαλέξω, θα αμφιταλαντευόμουν πολύ ανάμεσα στον μεσαίο κύκλο του “Έτερος Εγώ”, την “Κάθαρση” δηλαδή, και τις “17 Κλωστές”. Στο τέλος, μάλλον θα διάλεγα τις “17 Κλωστές”».
Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποκάλυψε ότι το σενάριο του «Έτερος Εγώ» το διόρθωσε 21 φορές και πήγε στο γύρισμα με το 21ο που ήταν πολύ κοντά στο 1ο.
«Λέω στις κόρες μου ότι η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται»
Και συνέχισε: «Αυτό που λέω στις κόρες μου είναι ότι “η ζωή με γεμάτες τσέπες και άδεια ψυχή δεν παλεύεται”. Δεν έχει σημασία αν πιστεύω, έχουμε μια εκκλησία της Αγίας Μαρκέλλας στα Ψαρά, που οφείλω να τη διαφυλάξω και να την παραδώσω στις επόμενες γενιές».
Ο Σωτήρης Τσαφούλιας πρόσθεσε ότι «προτιμώ να ρισκάρω την εικόνα μου παρά την αλήθεια μου. Λέω πάντα ό, τι πιστεύω με την ελπίδα να ακούσω κάτι άλλο και να “μετακινηθώ”, να αλλάξω γνώμη. Δεν είμαι εγωιστής. Αν μου αντικρούσεις ένα επιχείρημα, θα αρχίσω να ψάχνομαι. Το “ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα. Μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό».
Όσκαρ 2026: Οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων: Το viral τραγούδι που έχει κατακλύσει το TikTok
Όσκαρ 2026: Η συγκινητική εμφάνιση της Barbra Streisand και το αφιέρωμα στον Robert Redford
