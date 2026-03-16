Σωτήρης Τσαφούλιας: Το “ο άπλυτος αριστερός με την κοτσίδα” δεν είναι επιχείρημα

Για τις σειρές που έχει κάνει, για τις συμβουλές που δίνει στην κόρη του και για τη σχέση του με τη Θρησκεία μίλησε μεταξύ άλλων ο Σωτήρης Τσαφούλιας στην εκπομπή « The2nightshow» του ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Αναφερόμενος στις σειρές του που έχουν σαρώσει είπε: «Θα σου πω με μεγάλη ειλικρίνεια ότι λόγω συνθηκών και προσωπικών μου θεμάτων θεωρώ ότι δεν έχω κάνει ακόμα το “αριστούργημά” μου. Αν σταματήσω σήμερα και έπρεπε να το διαλέξω, θα αμφιταλαντευόμουν πολύ ανάμεσα στον μεσαίο κύκλο του “Έτερος Εγώ”, την “Κάθαρση” δηλαδή, και τις “17 Κλωστές”. Στο τέλος, μάλλον θα διάλεγα τις “17 Κλωστές”».

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποκάλυψε ότι το σενάριο του «Έτερος Εγώ» το διόρθωσε 21 φορές και πήγε στο γύρισμα με το 21ο που ήταν πολύ κοντά στο 1ο.