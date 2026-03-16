Νέες σημαντικές διακρίσεις για τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο Λιόπετα

Με σημαντικές βραβεύσεις επέστρεψαν από την Αθήνα οι Πατρινοί Κωνσταντίνος Λιόπετας και ο Γιώργος Λιόπετας, στο πλαίσιο του διαγωνισμού Photo Wedding Stories (PWS) που πραγματοποιήθηκε στη Photovision.

Ο Γιώργος Λιόπετας διακρίθηκε με:

1η θέση στην κατηγορία Wedding Album

3η θέση στην κατηγορία Wedding Album

2η θέση στην κατηγορία Film



Ο Κωνσταντίνος Λιόπετας απέσπασε:

1η θέση στην κατηγορία Βίντεο Βάπτισης

2η θέση στην κατηγορία Βίντεο Non-Wedding

Η πρόσφατη αυτή επιτυχία έρχεται να προστεθεί στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις που απέσπασε ο Κωνσταντίνος Λιόπετας στα WEVSY Awards 2025 στην Πράγα, πριν από μία εβδομάδα, όπου τιμήθηκε με:

2η θέση παγκοσμίως στην κατηγορία Best Pilot

ενώ στα WEVSY Greece Awards 2025 διακρίθηκε επίσης με:

2η θέση στην κατηγορία Best Love Story

3η θέση στην κατηγορία Best Highlights

4η θέση στην κατηγορία Best Video Editor



Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν σημαντική αναγνώριση της δημιουργικής πορείας των δύο αδελφών, οι οποίοι συνεχίζουν να ξεχωρίζουν στον χώρο της φωτογραφίας και της κινηματογράφησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.