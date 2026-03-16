Όσκαρ 2026: Οι καλύτερες, οι χειρότερες και οι πιο απρόσμενες στιγμές

Τα φετινά βραβεία Όσκαρ χάρισαν για ακόμη μια φορά λάμψη, κακές, αλλά και άβολες στιγμές

Τα φετινά Όσκαρ έδωσαν πολλά θέματα συζήτησης στους φίλους των βραβείων: από τις συνολικά εξαιρετικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί, τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες, μέχρι τα στιγμιότυπα του παρουσιαστή Conan O’Brien που “αναβίωσε” γνωστές ταινίες για ένα κοινό πιο “κολλημένο” στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων. Η τελετή κύλησε γρήγορα, είχε μερικές εκπλήξεις και προκάλεσε συγκίνηση σχεδόν από τη στιγμή που ξεκίνησε το αφιέρωμα In Memoriam. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα κύλησαν απολύτως ομαλά. Κάποια πράγματα έκαναν τον κόσμο να γελάσει, άλλα τους συγκίνησαν και άλλα προκάλεσαν (σοβαρή) αμηχανία. Οι καλύτερες εμφανίσεις στα φετινά Όσκαρ

Σε ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό κόκκινο χαλί, ξεχωρίσαμε ιδιαίτερα τους σταρ που επέλεξαν πιο απαιτητικές δημιουργίες με έντονα μοτίβα: το floral φόρεμα-γοργόνα της Anne Hathaway, την κάπα του Rahul Mishra με χρυσό φοίνικα που φόρεσε η Rei Ami και την εντυπωσιακή κεντημένη δημιουργία Dior Haute Couture σε επίπεδα που επέλεξε η Rose Byrne.

Τα μικρά… μουστάκια

Κάποιοι από εμάς ανατριχιάσαμε όταν είδαμε το πολύ συγκεκριμένο στυλ τριχοφυΐας στο πρόσωπο των υποψήφιων για Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου Leonardo DiCaprio και Timothée Chalamet. Άλλοι πάλι το βρήκαν ενδιαφέρον.

Το πιο αιχμηρό σχόλιο: Ο Kieran Culkin παραλαμβάνει για τον Sean Penn

Ήταν μια κατηγορία με έντονο ανταγωνισμό, αν αναλογιστεί κανείς πόσοι σχολίασαν ειρωνικά τις δηλώσεις του Timothée Chalamet για το μπαλέτο και την όπερα. Ωστόσο, ο Kieran Culkin «κέρδισε» τη στιγμή όταν παρέλαβε το Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου εκ μέρους του Sean Penn, ο οποίος, όπως είπε με ένα αδιάφορο σήκωμα των ώμων, «δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε – ή ίσως δεν ήθελε». (Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Penn βρίσκεται στην Ουκρανία.) Javier Bardem, πολλά μπράβο (ξανά)

Η Priyanka Chopra έκανε πρόσφατα την εμφάνισή της στην 98η τελετή απονομής των Όσκαρ στις 15 Μαρτίου, μαζί με τον σύζυγό της, Nick Jonas. Ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre στο Λος Άντζελες για να παρουσιάσει το βραβείο Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Η Ινδή ηθοποιός βρέθηκε στη σκηνή μαζί με τον Ισπανό σταρ Javier Bardem, αφού τους παρουσίασε ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Conan O’Brien. Καθώς το δίδυμο καλωσόρισε το κοινό, ο Bardem απηύθυνε μια έντονη έκκληση για ειρήνη, λέγοντας «Όχι στον πόλεμο και Ελευθερία στην Παλαιστίνη», μια δήλωση που προκάλεσε χειροκροτήματα από το κοινό.

Πολλά δάκρυα

Μεταξύ του θερμού, προσωπικού και συχνά αστείου αφιερώματος του Billy Crystal στους φίλους του Rob Reiner και Michelle Singer Reiner (που ακολούθησε από μια κοινή εμφάνιση πολλών αστέρων από τις ταινίες του Reiner), της τρυφερής και ουσιαστικής ομιλίας της Rachel McAdams για τις Diane Keaton και Catherine O’Hara και της μουσικής στιγμής που αφιέρωσε η Barbra Streisand στον φίλο της Robert Redford.

Μια απρόσμενη εμφάνιση στα Όσκαρ

Ο Pedro Pascal δεν μπορεί απλώς να εμφανίζεται ξυρισμένος χωρίς καμία προειδοποίηση. Αυτά είναι πράγματα που μπορούν να ρίξουν το διαδίκτυο σε πανικό. Και πράγματι, τα Threads και το X πήραν “φωτιά” σχεδόν αμέσως.

Η πιο αμήχανη στιγμή

Σε αρκετές κατηγορίες όπου ανέβηκαν πολλοί άνθρωποι στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο τους (μεταξύ αυτών και η Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων), η ορχήστρα ξεκινούσε να παίζει τη στιγμή που άρχιζε να μιλά ένας νέος ομιλητής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι νικητές έμεναν αποσβολωμένοι καθώς το μικρόφωνο κατέβαινε μπροστά τους (ο O’Brien το χαρακτήρισε ειρωνικά «ξεκαρδιστικό»), ενώ άλλοι περίμεναν αμήχανα τη σειρά τους να μιλήσουν καθώς τα φώτα χαμήλωναν. Όταν τελικά η μουσική σκέπασε πλήρως τους νικητές για το «Golden» από το KPop Demon Hunters, η αγανάκτηση είχε αρχίσει να φουντώνει. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι τελετές βραβείων κρατούν πολύ – αφήστε τους νικητές να μιλήσουν. Μπορεί να μην ξαναβρεθούν ποτέ σε αυτή τη σκηνή.

Η καλύτερη ομιλία στα φετινά Όσκαρ

Αν και συνολικά ήταν μια καλή βραδιά για ομιλίες, η Jessie Buckley -που κέρδισε για τον ρόλο της ως μητέρα που θρηνεί στο «Hamnet» και είναι μητέρα μιας κόρης οκτώ μηνών- ξεχώρισε, χαρίζοντας μια συγκινητική, ζεστή και ουσιαστική αναφορά στους οικογενειακούς δεσμούς και ιδιαίτερα στη μητρότητα. «Το να γνωρίσω αυτή τη λαμπερή γυναίκα και να προσπαθήσω να κατανοήσω τη δύναμη της αγάπης μιας μητέρας είναι η πιο καθοριστική σύγκρουση της ζωής μου», είπε. «Σήμερα είναι Ημέρα της Μητέρας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα λοιπόν να το αφιερώσω στο όμορφο χάος της καρδιάς μιας μητέρας. Όλοι προερχόμαστε από μια γενιά γυναικών που συνεχίζουν να αγωνίζονται, παρά τις αντιξοότητες».