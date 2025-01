Γιώργος Λιόπετας: Ο Πατρινός που έβαλε στο κάδρο του τον κόσμο

Έχοντας πλέον στο ενεργητικό του μια διαδρομή που θα ζήλευαν πολλοί, μιλάει στο THE BEST MAGAZINE για το πώς ξεκίνησαν όλα, για τις διακρίσεις, αλλά και για την αγάπη του στο φιλμ, που ακόμα με μεράκι χρησιμοποιεί.

Γιατί εγκατέλειψε το τμήμα Οικονομικών Επιστημών

«Το 2012 πέρασα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και σε λιγότερο από τρία χρόνια το εγκατέλειψα. Δεν ήταν αυτό για εμένα ή δεν ήμουν εγώ για αυτό. Μετά από πολλά χρόνια ενασχόλησης με την φωτογραφία, συγκεκριμένα από τα 14 μου και μετά από δεκάδες σεμινάρια, αποφάσισα στα 28 μου να μετακομίσω στη Νέα Υόρκη, όπου και σπούδαζα διαδικτυακά στο New York Institute of Photography. Στόχος αυτού του ταξιδιού ήταν μία διπλωματική εργασία για τη μελέτη του ανθρώπινου πορτραίτου. Δηλαδή, το πώς οι καλλιτέχνες αντιμετώπιζαν το ανθρώπινο πορτραίτο σε όλες τις τέχνες, όπως την ζωγραφική, την γλυπτική, την φωτογραφία κ.λπ. Πλέον, δεν μένω μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Πηγαίνω κάθε χρόνο για φωτογραφήσεις πελατών μου, αλλά και για τη φωτογράφιση του πιο ανατρεπτικού fashion week παγκοσμίως, αυτού της Νέας Υόρκης!»

Συνδυάζοντας γάμους και ταξίδια

«Ασχολούμαι κυρίως με destination weddings. Και στη μόδα έχω επιλέξει να κάνω τον ρεπόρτερ για κάποια περιοδικά σε ό,τι αφορά τις εβδομάδες μόδας και να φωτογραφίζω στους δρόμους μιας ξένης χώρας – street style. Ως φωτογράφος, αγαπώ να αναλαμβάνω καινούργια projects όλων των ειδών και να τα φέρνω εις πέρας. Αυτό που κάνω περισσότερο βέβαια, είναι γάμους και μόδα. Γάμους φωτογραφίζω από τα 14 μου, πλέον είμαι 30 ετών και thank god and my parents για όλη τους την βοήθεια και αγάπη, έχω φωτογραφίσει στα πιο "κουλά” μέρη της Ελλάδας, της Ευρώπης, του κόσμου. Σε αυτά τα περίπου 16 χρόνια έχω φωτογραφίσει στη Λίμνη Κόμο και στο Amalfi Coast. Στην Νέα Υόρκη και το Miami, στο Παρίσι και το Τόκυο, σε Mύκονο και Σαντορίνη. Αλλά δεν ξεκίνησαν έτσι τα πράγματα. Φωτογράφισα γάμο πρώτη φορά μαζί με τους γονείς μου, και για πολλά χρόνια φωτογράφιζα στην πόλη μου την Πάτρα. Μετά από πολλές ώρες διαβάσματος, πολλή δουλειά με τον εαυτό μου και άπειρες φωτογραφικές ώρες – γενικότερα μετά από πολύ εκπαίδευση - έφτασα στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα.

Τα ταξίδια πάντα μου άρεσαν γιατί ήθελα να γνωρίσω καινούργιους κόσμους και διαφορετικούς ανθρώπους. Για την φωτογραφία τι να σας πρωτοπώ; Μόλις κατάλαβα ότι μπορείς να ταξιδεύεις μέσα από τους γάμους, πραγματικά είδα την ζωή με άλλο μάτι. Σαν να βρήκα αυτό για το οποίο γεννήθηκα. Ένιωσα φανταστικά και μέσα μου είπα ‘Αυτό θα κάνεις Γιωργάρα’. Εεεε και το ‘κανα».