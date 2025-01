Χαρά και Μαρία Ρήγα: Oι υπέροχες πατρινές δίδυμες και η χορογραφία της ψυχής που κατοικεί στα χέρια

Επικοινωνούν εύκολα και αβίαστα, ενώ η θετική τους αύρα, τις καθιστά αφοπλιστικές, από το πρώτο λεπτό. Η μια εκ των κωφών ερμηνευτών στα τραγούδια στη Νοηματική γλώσσα, η Χαρά Ρήγα, έφτασε μέχρι τα ΜΑD , ενώ συνεργάζεται στην Αθήνα και με το My Radio 104,6 στην υβριδική πλατφόρμα του Mega Play. H Μαρία στρέφει το καλλιτεχνικό της ενδιαφέρον και στον χώρο του μακιγιάζ, ενώ η Χαρά κοιτάζει πλάγια και προς το χώρο του modeling. Και οι δυο ζουν στον κόσμο των συναισθημάτων που μεταφέρουν μέσα από τα τραγούδια και, έχοντας ζήσει τα προβλήματα και τις ελλείψεις υποδομών για τα άτομα με μειωμένη/απώλεια ακοής θέλουν να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός νέου τοπίου που θα τα αγκαλιάζει σε όλες τις εκφάνσεις του βίου τους.

Η μια βαρήκοη, φοιτήτρια του Παιδαγωγικού στην Πάτρα και η άλλη Κωφή , φοιτήτρια Ψυχολογίας στην Αθήνα, έχουν καταφέρει να εξαφανίσουν το πρόβλημα της ακοής από την σχέση τους με τους άλλους, ακόμη και όταν τους γνωρίζουν για πρώτη φορά, όπως συνέβη με το team της φωτογράφησης για το THE BEST MAGAZINE.

Η συγκίνηση του κοινού

Μ.Ρ: Νιώθω περήφανη που αποτελώ έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα τραγούδια και στην κοινότητα των κωφών. Χαίρομαι που μπορώ μέσω της διερμηνείας να δίνω πρόσβαση και στους κωφούς/βαρήκοους συμπολίτες μου στον κόσμο των τραγουδιών και των συναισθημάτων που αυτά μεταφέρουν. Το κοινό είναι σχεδόν πάντα συγκινημένο και αντιδρά πολύ θετικά από τις αποδόσεις μας και πολύ περισσότερο από τη κοινότητα των Κωφών.

Η συνεργασία με τα MAD και το MY RADIO 104,6 στο MEGA

Χ.Ρ: To «Μια μέρα με Νόημα» ή αλλιώς “Sign Out Loud” είναι μια καινοτομία του My Radio 104,6 με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Κάθε πρώτη Τρίτη του μήνα, όλο το πρόγραμμα είναι live με εικόνα μέσα από την υβριδική πλατφόρμα Mega Play στην επιλογή «Ραδιόφωνο» και μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Δηλαδή μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εκπομπές και τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 22:00 το βράδυ, ενώ όλα τα τραγούδια αποδίδονται από Κωφούς ερμηνευτές και διερμηνείς. Η πρωτοβουλία για τη συγκρότηση ομάδας Κωφών-ακουόντων για τα τραγούδια έγινε από τους Αντώνη Χριστοφόρου και Άννα Γαϊτανή, διερμηνείς του MEGA. Και έτσι μου πρότειναν να συμμετάσχω στην ομάδα τους δίνοντας πρόσβαση στην κοινότητα των κωφών να απολαύσουν την μουσική από κωφούς ερμηνευτές και διερμηνείς της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Είναι η πρώτη φορά που δίνονται επαγγελματικές ευκαιρίες σε εμάς και σε άλλους Κωφούς ερμηνευτές να βγούμε μπροστά.

Η εμφάνιση στα MAD

X.Ρ: Σίγουρα υπήρχε έντονο άγχος καθώς ήταν μια διαφορετική εμπειρία από το My Radio 104,6. Βέβαια οι άνθρωποι στο Mad ήταν πολύ ευγενικοί και με κατανόηση οπότε ένιωσα αμέσως άνετα μαζί τους, κάτι που έκανε την εμπειρία μου ακόμη καλύτερη. Γενικά ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, απέδωσα 3 τραγούδια στην Νοηματική και παρά το άγχος μου είναι μια εμπειρία που έχω να θυμάμαι.