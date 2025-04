Οι Λέσλι Μάνβιλ και Τζον Λίθγκοου μεταξύ των νικητών στην τελετή των βραβείων Λόρενς Ολίβιε

Όπως διαβάσαμε, τρεις παραστάσεις ισοφάρισαν όσον αφορά στον αριθμό βραβείων, τα θεατρικά έργα «Fiddler on the Roof» (Ο Βιολιστής στη Στέγη), «Giant» και «The Curious Case of Benjamin Button» (που είχε γυριστεί και ταινία το 2009 με τον Μπραντ Πιτ και την Κέιτ Μπλάνσετ) απέσπασαν το καθένα τρία (3) τρόπαια.. Άλλοι νικητές στην φετινή Τελετή απονομής των Βραβείων Λόρενς Ολίβιε, ήταν η 69χρονη Βρετανή ηθοποιός Ιμέλντα Στόντον, η οποία κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο «Hello Dolly!» (το είχαμε δει παλιότερα στον κινηματογράφο με πρωταγωνίστρια την Μπάρμπρα Στρέιζαντ) και ο Τζον Ντάγκλεϊς, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Μιούζικαλ.

Τα Βραβεία Λόρενς Ολίβιε, γνωστότερα παλαιότερα ως The Society of West End Theater Awards, απονέμονται για εξαιρετικά επιτεύγματα στον χώρο του επαγγελματικού θεάτρου, της όπερας και του μπαλέτου. Μετονομάστηκαν προς τιμήν του σπουδαίου πολυβραβευμένου ηθοποιού Λόρενς Ολίβιε-Laurence Olivier (1907 — 11 Ιουλίου 1989) το 1984 και θεσμοθετήθηκαν το 1976.

«Δεν είναι πάντα εύκολο να υποδεχτείτε έναν Αμερικανό ανάμεσά σας και αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή είναι προφανώς λίγο πιο περίπλοκο... απ’ ότι συνήθως», ανέφερε ο καταξιωμένος Αμερικανός ηθοποιός Τζον Λίθγκοου παραλαμβάνοντας το βραβείο, σύμφωνα με το BBC. Ο Λίθγκοου ευχαρίστησε όλους όσοι καλωσόρισαν τον ίδιο και τη σύζυγό μου Μέρι Γίγκερ στην Αγγλία. «Αλλά για μένα, για τη Μέρι και για όλους τους συμπατριώτες και τις συμπατριώτισσές μας, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ειδική σχέση είναι ακόμα σταθερά άθικτη», πρόσθεσε ο βετεράνος ηθοποιός. Είναι η πρώτη φορά που ο Τζον Λίθγκοου, ο οποίος πρωταγωνίστησε πρόσφατα στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Conclave-Κονκλάβιο» που είδαμε και στην Πάτρα, κερδίζει βραβείο Ολιβιέ.

Ο Έλιοτ Λίβι, συμπρωταγωνιστής του Λίθγκοου στην θεατρική παράσταση «Giant» κέρδισε το βραβείο Β′ Ανδρικού Ρόλου και η Ρόμολα Γκαράι πήρε το βραβείο Β′ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Years».

Το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας απονεμήθηκε στην Ελίν Άρμπο για το «The Years». Καλύτερο Νέο Μιούζικαλ αναδείχθηκε το «The Curious Case of Benjamin Button» σε μουσική και στίχους του Ντάρεν Κλαρκ.

Να προσθέσουμε για την Lesley Manville που έπαιξε τον απαιτητικό ρόλο της Ιοκάστης και βραβεύτηκε, πως είναι γνωστή για τις συχνές συνεργασίες της με τον Βρετανό σκηνοθέτη Mike Leigh, εμφανιζόμενη στις ταινίες Grown-Ups, High Hopes, Secrets & Lies-Μυστικά και ψέματα, Topsy-Turvy, All or Nothing, Vera Drake, Another Year, και Mr. Turner.

Συμπρωταγωνίστησε και με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις στην Οσκαρική «Αόρατη κλωστή- Phantom Thread» σε σκηνοθεσία του Πολ Τόμας Άντερσον το 2017 όπου και έλαβε υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ καλύτερης β’ γυναικείας ερμηνείας.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ

*Για την πλήρη λίστα των φετινών βραβείων Λόρενς Ολίβιε δείτε την ανάρτηση στο huffingtonpost.gr