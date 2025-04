Πέθανε ο ηθοποιός Τζέι Νορθ, ο “Ντένις ο Τρομερός”

Η σειρά “Dennis the Menace”, βασισμένη στην κωμική ταινία του Χανκ Κέτσαμ με τον ίδιο τίτλο, προβλήθηκε για 146 επεισόδια σε τέσσερις σεζόν. Η σειρά ακολουθούσε τον Ντένις Μίτσελ, τον “ενοχλητικό” νεαρό που τρομοκρατεί τον γείτονά του, τον ηλικιωμένο κ. Τζορτζ Γουίλσον (Τζόζεφ Κερνς), με μια ατελείωτη σειρά κακόβουλων πράξεων. Το καστ περιελάμβανε, επίσης, τους ηθοποιούς: Χέρμπερτ Άντερσον, Γκλόρια Χένρι, Μπίλι Μπουθ, Σίλβια Φιλντ και Γκέιλ Γκόρντον.

Μετά την ολοκλήρωση της σειράς το 1963, ο Νόρθ συνέχισε να εμφανίζεται, κάνοντας guest σε τηλεοπτικές σειρές όπως το “The Man from U.N.C.L.E.,” “The Lucy Show,” “My Three Sons” και “Jericho.” Επίσης, χάρισε τη φωνή του σε σειρές όπως τα “Arabian Knights,” “Here Comes the Grumps,” “The Banana Splits Adventure Hour” και “The Pebbles and Bamm-Bamm Show.” Ο τελευταίος του πρωταγωνιστικός ρόλος ήταν στο ερωτικό θρίλερ του 1974 “The Teacher.”