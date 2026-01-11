Πάτρα: Το Επιμελητήριο Αχαΐας έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα παρουσία του Νίκου Δένδια- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το Επιμελητήριο Αχαΐας πραγματοποίησε σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., την καθιερωμένη κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ξενοδοχείο My Way Hotel & Events στην Πάτρα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη του Επιμελητηρίου, εκπρόσωποι φορέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επιχειρηματικής κοινότητας της Αχαΐας. Η εκδήλωση αποτελεί κάθε χρόνο ένα σημείο συνάντησης για ανταλλαγή ευχών και συζήτηση γύρω από θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης στην περιοχή.

Την κοπή της πίτας τίμησε με την παρουσία του και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δένδιας. Το Επιμελητήριο καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες και υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων το 2026.